Beşiktaş'ın En İyi Butikleri - Güncel Rehber
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İstanbul'un en canlı ve dinamik noktalarından biri olan Beşiktaş, 2026 yılında da modanın, özgün sokak stilinin ve alışverişin en önemli merkezleri arasında yer alıyor. Beşiktaş'ın en iyi butikleri; her tarza hitap eden zengin koleksiyonları, trend kombinleri ve bütçe dostu seçenekleriyle öne çıkan İki5 Butik, Mylove Butik, Esma Butik, Bahar Butik, Biboutique ve Ananas Butik gibi popüler ve yüksek puanlı mekanlardır. Bu rehberimizde, Beşiktaş sokaklarında kaybolmadan tam aradığınız tarzı bulabileceğiniz en güncel ve en çok tercih edilen alışveriş noktalarını bir araya getirdik.
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Beşiktaş'ta Butik Alışveriş: Hangi Sokakta Ne Bulunur? - 2026
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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