Temeline Altın Gömüldüğüne İnanılıyor: Tarihi Köprünün Peşini Defineciler Bırakmıyor

Muş ilinin en müstesna kültür hazineleri arasında kabul edilen ve Murat Nehri üzerinde tüm görkemiyle yükselen tarihi Murat Köprüsü, Selçuklu döneminin mimari dehasını günümüze taşımayı sürdürüyor. Toplam 143 metre uzunluğa ve 5 metre genişliğe sahip olan bu abidevi yapı, 12 kemerli tasarımıyla bölgenin mühendislik tarihindeki stratejik konumunu muhafaza ediyor. 13. yüzyıldan bu yana ayakta kaldığı tahmin edilen köprü, hem yerli hem de yabancı turistlerin bölgedeki ilk durak noktalarından biri haline geliyor.

Detaylar 👇