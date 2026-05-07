article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temeline Altın Gömüldüğüne İnanılıyor: Tarihi Köprünün Peşini Defineciler Bırakmıyor

Temeline Altın Gömüldüğüne İnanılıyor: Tarihi Köprünün Peşini Defineciler Bırakmıyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
07.05.2026 - 23:35

Muş ilinin en müstesna kültür hazineleri arasında kabul edilen ve Murat Nehri üzerinde tüm görkemiyle yükselen tarihi Murat Köprüsü, Selçuklu döneminin mimari dehasını günümüze taşımayı sürdürüyor. Toplam 143 metre uzunluğa ve 5 metre genişliğe sahip olan bu abidevi yapı, 12 kemerli tasarımıyla bölgenin mühendislik tarihindeki stratejik konumunu muhafaza ediyor. 13. yüzyıldan bu yana ayakta kaldığı tahmin edilen köprü, hem yerli hem de yabancı turistlerin bölgedeki ilk durak noktalarından biri haline geliyor.

Detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Köprünün inşasına dair anlatılan köklü efsaneler yapının gizemini artırıyor

Köprünün inşasına dair anlatılan köklü efsaneler yapının gizemini artırıyor

Halk kültüründe geniş yer bulan bir rivayete göre yapı, Ermeni asıllı varlıklı bir genç kız tarafından inşa ettiriliyor. İnşaat sürecindeki bir denetim esnasında, işçilerden birinin kendisine yönelik 'cimrilik' ithamına karşılık veren genç kızın cömertliğini ispat etmek amacıyla köprü ayaklarından birine bir küp altın gömdüğü rivayet ediliyor. Ancak bu sözlü gelenek, maalesef hazine avcılarının yapıya zarar vermesine ve orta ayakların patlayıcılarla tahrip edilmesine yol açıyor.

Modern restorasyon projeleri sayesinde tarihi doku aslına uygun şekilde korunuyor

Modern restorasyon projeleri sayesinde tarihi doku aslına uygun şekilde korunuyor

Yaşanan tahribatların ardından başlatılan kapsamlı restorasyon çalışmaları ve artırılan güvenlik denetimleri sonucunda köprü, eski estetik görünümüne kavuşuyor. 2010 yılında tamamlanan ışıklandırma projesiyle akşam saatlerinde muazzam bir görsellik sunan yapı, çevresindeki mesire alanlarıyla da sosyal bir merkez niteliği kazanıyor. Ulaşım ağında hala aktif bir rol üstlenen köprüye, Muş-Bingöl karayolu üzerinden özel araçlarla kolaylıkla erişim sağlanıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın