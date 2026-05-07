article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bilim Açıkladı: Sürekli Kaygılı Hissetmenizin Nedeni Tek Bir Besinde Saklı

Bilim Açıkladı: Sürekli Kaygılı Hissetmenizin Nedeni Tek Bir Besinde Saklı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
07.05.2026 - 20:50

Modern tıp dünyası, psikolojik rahatsızlıkların biyolojik kökenlerini anlamlandırma yolunda önemli bir eşiği daha geride bırakıyor. Amerika Birleşik Devletleri genelinde her on yetişkinden üçünü etkileyen anksiyete bozuklukları üzerine yürütülen kapsamlı araştırmalar, bu durumun yalnızca zihinsel bir süreç olmadığını, somut bir kimyasal farklılıktan beslendiğini ortaya koyuyor. UC Davis Health bünyesindeki bilim insanlarının gerçekleştirdiği ve Molecular Psychiatry dergisinde yayımlanan çalışma, kaygı bozukluğu olan bireylerin beyinlerinde kritik bir besin maddesinin eksikliğine dikkat çekiyor.

Detaylar 👇

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Araştırma verileri beyin yapısındaki belirgin kimyasal değişimlere odaklanıyor

UC Regents

Bilim heyeti, 700'den fazla katılımcıyı içeren 24 farklı çalışmanın verilerini ileri teknoloji görüntüleme yöntemleriyle analiz ediyor. Beyin kimyasını ölçen proton manyetik rezonans spektroskopisi (1H-MRS) sonuçları, yaygın anksiyete, panik bozukluk ve sosyal kaygı yaşayan kişilerin beyinlerinde çarpıcı bir ortak nokta saptıyor. Özellikle karar verme, duygusal kontrol ve planlama süreçlerini yöneten prefrontal korteks bölgesinde, kolin bileşiklerinin seviyesi sağlıklı bireylere kıyasla ortalama %8 oranında daha düşük seyrediyor.

Kolin maddesi sinir sistemi ve duygu durum yönetimi için hayati önem taşıyor

Kolin maddesi sinir sistemi ve duygu durum yönetimi için hayati önem taşıyor

Vücut tarafından kısıtlı miktarda üretilen ve temel olarak gıdalar yoluyla alınan kolin, hücre zarı yapısından bellek fonksiyonlarına kadar pek çok alanda görev alıyor. Aynı zamanda dikkat ve öğrenme süreçlerini yöneten asetilkolin maddesinin ham maddesi olarak kabul ediliyor. Uzmanlar, beynin sürekli bir 'tehdit algısı' ve alarm durumunda kalmasının, kolin depolarını normalden çok daha hızlı tükettiği varsayımı üzerinde duruyor. Bu durum, stres altındaki beynin ihtiyaç duyduğu kimyasal takviyeyi alamamasıyla sonuçlanıyor.

Beslenme alışkanlıklarının beyin sağlığı üzerindeki etkisi yeni bir tedavi kapısı aralıyor

Beslenme alışkanlıklarının beyin sağlığı üzerindeki etkisi yeni bir tedavi kapısı aralıyor

Elde edilen bulgular, doğrudan bir tedavi yöntemi sunmasa da beslenme destekli yaklaşımların önemini pekiştiriyor. Yumurta, somon, kırmızı et ve belirli sebzelerde yoğun olarak bulunan bu besinin eksikliği toplumun büyük bir kesiminde gözlemleniyor. Bilim insanları, bilinçsiz takviye kullanımı konusunda uyarılarda bulunurken, diyet değişikliklerinin uzman kontrolünde bir tedavi bileşeni olabileceğini vurguluyor. Gelecek dönemde yapılacak klinik deneyler, doğru beslenme stratejilerinin kaygı yönetimindeki etkinliğini daha net bir biçimde tanımlamayı hedefliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın