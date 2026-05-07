article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
"Mutluluk Krallığı" Olarak Biliniyor: Yüzlerce Yıl Sonra Turistlere Kapılarını Açıyor

"Mutluluk Krallığı" Olarak Biliniyor: Yüzlerce Yıl Sonra Turistlere Kapılarını Açıyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
07.05.2026 - 20:18

Himalaya Dağları’nın zirveleri arasında, Hindistan ile Çin sınırında yer alan ve dış dünyaya kapalı yapısıyla bilinen Bhutan Krallığı, modern tarihinin en kapsamlı değişim sürecine giriyor. 'Mutluluk Krallığı' unvanıyla tanınan bu Budist ülkesi, uzun yıllardır titizlikle sürdürdüğü izolasyon politikasını esneterek küresel turizm arenasına iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Geleneksel mirasını koruma gayesiyle hareket eden krallık, sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek amacıyla kapılarını modern gezginlere açma kararı alıyor.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://www.bbc.com/travel/article/20...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kralın liderlik ettiği devasa inşaat süreci Bhutan’ın geleceğini şekillendiriyor

Kralın liderlik ettiği devasa inşaat süreci Bhutan’ın geleceğini şekillendiriyor

Ülkenin güney bölgesinde yer alan Gelephu kasabasında yükselen yeni uluslararası havalimanı projesi, sıradan bir altyapı çalışmasının ötesinde milli bir seferberliği temsil ediyor. Bhutan Kralı Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, projenin önemine dikkat çekmek amacıyla bizzat sahaya inerek hazırlık çalışmalarına aktif destek veriyor. Krala bu süreçte eşlik eden 12 bin gönüllü, ülkenin kolektif kalkınma idealini somut bir şekilde ortaya koyuyor. 2029 yılında tam kapasiteyle hizmete girmesi planlanan Gelephu Uluslararası Havalimanı, henüz tasarım aşamasındayken 2025 Dünya Mimarlık Festivali’nde 'Yılın Gelecek Projesi' ödülüne layık görülerek küresel ölçekte takdir topluyor.

Havalimanı tasarımı yolculara sadece ulaşım değil ruhsal bir arınma vaat ediyor

Havalimanı tasarımı yolculara sadece ulaşım değil ruhsal bir arınma vaat ediyor

Alışılmış betonarme yapılar yerine tamamen yerel Bhutan ahşabı kullanılarak inşa edilen terminal binası, yolculara doğayla iç içe bir atmosfer sunuyor. Teknolojik imkanların ötesinde bir deneyim alanı olarak kurgulanan merkezde, ziyaretçileri pasaport kontrol noktalarından önce meditasyon salonları, yoga alanları ve geleneksel gong terapileri bekliyor. Günde 123 uçuşa ev sahipliği yapabilecek kapasitede tasarlanan bu ekolojik yapı, Bhutan’ı dünyanın farklı noktalarından gelen seyahat tutkunları için erişilebilir bir merkez haline getiriyor.

Sürdürülebilirlik odaklı turizm modeliyle doğal mirasın korunması hedefleniyor

Sürdürülebilirlik odaklı turizm modeliyle doğal mirasın korunması hedefleniyor

Bhutan hükümeti, kapılarını dünyaya açarken kitle turizminin yaratabileceği tahribatı önlemek adına 'yüksek kalite, düşük hacim' stratejisini benimsiyor. Bu kapsamda ülkeyi ziyaret eden turistlerin kültürel ve doğal koruma projelerine fon sağlamak amacıyla gecelik 100 dolarlık bir sürdürülebilirlik ücreti ödemesi zorunlu tutuluyor. Yeni havalimanı ve bağlantılı projeler sayesinde, sadece kuzeydeki vadi bölgelerine olan yoğunlaşmanın dağıtılması ve güneydeki vahşi yaşam alanlarının kontrollü bir şekilde keşfe açılması planlanıyor. 2028 yılında tamamlanacak olan 168 kilometrelik 'Lotus Doğumu' güzergahı ile krallık, el değmemiş doğasını ve mistik atmosferini yatırımcılar ile huzur arayan gezginlerin kullanımına sunmayı amaçlıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın