"Mutluluk Krallığı" Olarak Biliniyor: Yüzlerce Yıl Sonra Turistlere Kapılarını Açıyor

Bhutan hükümeti, kapılarını dünyaya açarken kitle turizminin yaratabileceği tahribatı önlemek adına 'yüksek kalite, düşük hacim' stratejisini benimsiyor. Bu kapsamda ülkeyi ziyaret eden turistlerin kültürel ve doğal koruma projelerine fon sağlamak amacıyla gecelik 100 dolarlık bir sürdürülebilirlik ücreti ödemesi zorunlu tutuluyor. Yeni havalimanı ve bağlantılı projeler sayesinde, sadece kuzeydeki vadi bölgelerine olan yoğunlaşmanın dağıtılması ve güneydeki vahşi yaşam alanlarının kontrollü bir şekilde keşfe açılması planlanıyor. 2028 yılında tamamlanacak olan 168 kilometrelik 'Lotus Doğumu' güzergahı ile krallık, el değmemiş doğasını ve mistik atmosferini yatırımcılar ile huzur arayan gezginlerin kullanımına sunmayı amaçlıyor.