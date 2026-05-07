Tatilde Boş Şezlong Bulamadığı İçin Dava Açtı: 2 Yıl Sonra "Şezlong Savaşlarını" Kazandı

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
07.05.2026 - 18:14

Yunanistan’ın İstanköy Adası’nda gerçekleştirdiği tatilde şezlong bulamayan Alman bir turist, hukuk mücadelesini kazanarak tur operatöründen tazminat almaya hak kazandı. 2024 yılındaki tatili sırasında her sabah saat 06.00’da uyanmasına rağmen havluyla önceden kapatılan şezlonglar nedeniyle yer bulamadığını belirten davacı, bu durumu yargıya taşıdı. Hannover Bölge Mahkemesi, sunulan hizmetin kusurlu olduğuna hükmederek tüketici lehine karar verdi.

Tur operatörünün oteldeki organizasyonel düzeni sağlama yükümlülüğü olduğu vurgulandı

Mahkeme heyeti, tur şirketinin oteli doğrudan işletmese dahi, misafir sayısı ile mevcut imkanlar arasında makul bir denge kurmakla sorumlu olduğunu belirtti. Davacı turist, otelde 'havluyla yer tutma yasağı' bulunmasına rağmen bu kuralın uygulanmadığını ve denetimlerin yetersiz kaldığını savundu. Yer bulamadıkları için çocuklarının beton zeminde yatmak zorunda kaldığını ifade eden ailenin tatili, mahkeme tarafından 'eksik hizmet' kapsamında değerlendirildi.

Başlangıçta teklif edilen iade miktarı mahkeme kararıyla yaklaşık üç katına çıkarıldı

Tatil için toplam 7 bin 186 euro ödeme yapan aileye, tur operatörü tarafından ilk aşamada 350 euroluk bir iade önerildi. Ancak Hannover Bölge Mahkemesi, yaşanan mağduriyetin boyutunu göz önüne alarak tazminat miktarının 986,70 euroya yükseltilmesini kararlaştırdı. Kararda, her müşteriye anlık şezlong garantisi verilemeyeceği kabul edilse de, sistemin istismar edilmesine izin verilmesinin paket tur sözleşmesine aykırı olduğu ifade edildi.

Avrupa genelinde benzeri sorunlara karşı hukuki ve idari yaptırımlar artış gösterdi

Popüler tatil bölgelerinde 'şezlong savaşları' olarak nitelendirilen bu durum, son yıllarda işletmeleri ve yerel yönetimleri radikal önlemler almaya sevk etti. İspanya’nın bazı sahil kentlerinde, şezlonglara havlu bırakıp alanı terk eden turistlere 250 euroya kadar para cezası uygulanmaya başlandı. Bazı tur operatörleri ise kaosu önlemek amacıyla ücretli şezlong rezervasyonu sistemini devreye sokarak bu tip hukuki uyuşmazlıkların önüne geçmeyi hedefledi.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
