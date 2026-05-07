Tatilde Boş Şezlong Bulamadığı İçin Dava Açtı: 2 Yıl Sonra "Şezlong Savaşlarını" Kazandı

Mahkeme heyeti, tur şirketinin oteli doğrudan işletmese dahi, misafir sayısı ile mevcut imkanlar arasında makul bir denge kurmakla sorumlu olduğunu belirtti. Davacı turist, otelde 'havluyla yer tutma yasağı' bulunmasına rağmen bu kuralın uygulanmadığını ve denetimlerin yetersiz kaldığını savundu. Yer bulamadıkları için çocuklarının beton zeminde yatmak zorunda kaldığını ifade eden ailenin tatili, mahkeme tarafından 'eksik hizmet' kapsamında değerlendirildi.