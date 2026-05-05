article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Çin'den İş Dünyasına Örnek Olacak Karar: "İşçi, Yapay Zeka Nedeniyle İşten Atılamaz"

Çin'den İş Dünyasına Örnek Olacak Karar: "İşçi, Yapay Zeka Nedeniyle İşten Atılamaz"

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
05.05.2026 - 17:27

Çin’in teknoloji merkezlerinden biri olarak kabul edilen Hangzhou’da, yargı dünyasında ve teknoloji sektöründe geniş yankı uyandıran bir hukuk mücadelesi sonuçlandı. Mahkeme, şirketlerin operasyonel süreçlerini otomatize etme gerekçesiyle çalışanlarının görevine son vermesini hukuka aykırı bularak, yapay zekanın tek başına geçerli bir fesih nedeni oluşturamayacağına hükmetti.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://fortune.com/2026/05/03/chines...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Teknolojik modernizasyonun iş sözleşmelerini tek taraflı feshetme yetkisi vermediği tescillendi

Teknolojik modernizasyonun iş sözleşmelerini tek taraflı feshetme yetkisi vermediği tescillendi

Dava süreci, 2022 yılında bir teknoloji firmasında yapay zeka çıktılarının doğruluğunu denetlemek üzere 'kalite güvence yöneticisi' sıfatıyla işe alınan Zhou isimli çalışanın başvurusuyla başladı. Şirket yönetimi, 2025 yılına gelindiğinde söz konusu pozisyonun görev tanımını bir büyük dil modeli (LLM) ile ikame etme kararı aldı. Bu doğrultuda çalışana maaşında yüzde 40 oranında kesinti içeren daha düşük statülü bir pozisyon teklif edildi. Zhou’nun bu teklifi reddetmesi üzerine iş akdi feshedilerek kendisine kıdem tazminatı paketi sunuldu. Ancak teklif edilen meblağı ve fesih gerekçesini kabul etmeyen çalışan, konuyu yargıya taşıma kararı aldı.

Mahkeme heyeti yapay zeka kullanımını operasyonel zorluk veya iş küçülmesi kapsamında değerlendirmedi

Mahkeme heyeti yapay zeka kullanımını operasyonel zorluk veya iş küçülmesi kapsamında değerlendirmedi

Hangzhou Orta Halk Mahkemesi tarafından incelenen dosyada, işverenin fesih gerekçeleri yasal mevzuat açısından yetersiz görüldü. Yüksek mahkeme, teknolojik dönüşümün veya yapay zeka entegrasyonunun mevcut iş kanununda yer alan 'işin sürdürülmesini imkansız kılan koşul' veya 'olağanüstü operasyonel zorluk' tanımlarına girmediğini saptadı. Karar metninde, işverenlerin yalnızca verimlilik artışı hedefiyle mevcut iş sözleşmelerini tek taraflı olarak ortadan kaldıramayacağı ve dijital dönüşüm süreçlerinin hukuk çerçevesinin dışında hareket edemeyeceği vurgulandı.

Hukukçular bu kararın otomasyon süreçlerinde çalışan haklarını koruyan bir referans noktası haline geleceğini öngörüyor

Hukukçular bu kararın otomasyon süreçlerinde çalışan haklarını koruyan bir referans noktası haline geleceğini öngörüyor

Çin hukuk sisteminde içtihat bağlayıcılığı ilkesi bulunmamasına rağmen, bu kararın benzer uyuşmazlıklarda alt mahkemeler üzerinde yönlendirici bir etki yaratması bekleniyor. Uzmanlar, söz konusu hükmün şirketleri doğrudan işten çıkarma yerine, mevcut personelin yeni teknolojilere uyum sağlaması için yeniden eğitim ve görev dönüşümü gibi alternatif modellere yönelteceğini ifade ediyor. Bu tarihi nitelikteki karar, yapay zekanın sağladığı üretim artışı ile sosyal koruma mekanizmaları arasındaki dengenin korunması adına küresel ölçekte emsal teşkil edebilecek bir adım olarak nitelendiriliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın