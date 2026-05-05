Çin'den İş Dünyasına Örnek Olacak Karar: "İşçi, Yapay Zeka Nedeniyle İşten Atılamaz"
Kaynak: https://fortune.com/2026/05/03/chines...
Çin’in teknoloji merkezlerinden biri olarak kabul edilen Hangzhou’da, yargı dünyasında ve teknoloji sektöründe geniş yankı uyandıran bir hukuk mücadelesi sonuçlandı. Mahkeme, şirketlerin operasyonel süreçlerini otomatize etme gerekçesiyle çalışanlarının görevine son vermesini hukuka aykırı bularak, yapay zekanın tek başına geçerli bir fesih nedeni oluşturamayacağına hükmetti.
Teknolojik modernizasyonun iş sözleşmelerini tek taraflı feshetme yetkisi vermediği tescillendi
Mahkeme heyeti yapay zeka kullanımını operasyonel zorluk veya iş küçülmesi kapsamında değerlendirmedi
Hukukçular bu kararın otomasyon süreçlerinde çalışan haklarını koruyan bir referans noktası haline geleceğini öngörüyor
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
