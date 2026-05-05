Haberler
Yaşam
Harvard Açıkladı: Uzun ve Sağlıklı Bir Ömrün Sırrı Aşık Olmakta Saklı

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
05.05.2026 - 16:50

Harvard Üniversitesi tarafından 80 yılı aşkın süredir yürütülen 'Yetişkin Gelişimi Çalışması', uzun ve huzurlu bir ömrün en temel kaynağının romantik bir bağlılık ve derin sevgide gizli olduğunu ortaya koyuyor. 1938 yılında başlatılan bu devasa araştırma, sağlıklı yaşlanmanın sırrının sadece genlerde değil, bir insanın hayatındaki o 'özel' kişiyle kurduğu derin bağda yattığını kanıtlıyor.

Bilimsel veriler kalbi dolduran bir sevginin vücudu koruduğuna işaret ediyor

On yıllar boyunca binlerce katılımcıyı takip eden araştırmacılar, aşkla ve güvenle kurulan birlikteliklerin biyolojik bir kalkan görevi gördüğünü gözlemliyor. Çalışmanın sonuçları, sevdiği kişiye derin bir tutku ve güvenle bağlı olan bireylerin yaşlılık döneminde kronik ağrılara karşı daha dirençli olduğunu ve zihinsel yetilerini çok daha uzun süre koruduğunu gösteriyor. Sosyal statü veya maddi birikimden ziyade, bir partnerle kurulan nitelikli bağın, fiziksel sağlığı korumada en belirgin faktör olduğu verilerle destekleniyor.

İlişkideki tatmin düzeyi kalp sağlığını ve yaşam süresini doğrudan etkiliyor

Çalışmanın direktörü Psikiyatrist Robert Waldinger, 50 yaşındaki bir bireyin partneriyle olan mutluluk düzeyinin, 80 yaşındaki genel sağlık durumunu belirleyen en güçlü gösterge olduğunu ifade ediyor. Veriler, sevgi dolu bir evlilik veya birliktelik yaşayanların yalnız bireylere oranla çok daha geç yaşlandığını ortaya koyuyor. Buna karşın, duygusal yalnızlığın vücutta yarattığı hasarın, sigara veya alkol gibi zararlı alışkanlıklarla eşdeğer düzeyde olduğu vurgulanıyor.

Güven ve tutku üzerine kurulu bağlar beynin genç kalmasını sağlıyor

Araştırma, sağlıklı bir ömür için partnerlerin birbirine duyduğu güvenin biyolojik yaşlanmayı yavaşlattığını kanıtlıyor. Tartışmalar yaşansa dahi, 'zor anlarda yanımda olacak bir sevdiğim var' inancının hafıza kaybını önlediği ve stres hormonlarını dengelediği görülüyor. Bilim insanları, bu mucizevi etkiden faydalanmak için şu hususların altını çiziyor:

  • Romantik ilişkideki heyecanı ve paylaşımı sürekli canlı tutmak.

  • Partnerle kurulan bağın derinleşmesine ve güven zeminine odaklanmak.

  • Birlikte geçirilen vaktin kalitesini artırarak duygusal yatırım yapmak.

  • Sorunları sevgi diliyle çözerek aidiyet hissini pekiştirmek.

Sonuç olarak; Harvard verileri, kalbi besleyen bir aşkın sadece ruhu değil, hücreleri de tazelediğini gösteriyor. Uzun bir yaşamın gerçek sırrı, sevmek ve sevildiğini bilmekte saklı kalıyor.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
