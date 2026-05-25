article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Uçuş Görevlileri Kalkışta Neden Ellerinin Üzerine Oturur?

Uçuş Görevlileri Kalkışta Neden Ellerinin Üzerine Oturur?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
25.05.2026 - 23:39
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Uçak yolculuklarında yolcuların çoğu kalkış öncesi güvenlik anonsuna odaklanır. Ancak kabin ekibinin de aynı sırada kendi güvenlik hazırlıkları vardır. Uçuş görevlileri kalkış ve iniş sırasında genellikle dik oturur, ayaklarını yere sabitler ve ellerini bacaklarının altına ya da dizlerinin üzerine yerleştirir. İlk bakışta garip görünen bu duruş, aslında güvenlik protokolünün bir parçası.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kalkış ve iniş uçuşun en kritik anlarıdır

Kalkış ve iniş uçuşun en kritik anlarıdır

Uçuş görevlilerinin kalkışta ellerinin üzerine oturmasının temel nedeni güvenliktir. Kalkış ve iniş, uçuşun en dikkat gerektiren bölümleri arasında yer alır. Bu sırada beklenmedik türbülans, ani frenleme, sert hareket ya da acil durum ihtimali düşük de olsa tamamen göz ardı edilmez.

Kabin ekibinin ellerini sabit bir pozisyonda tutması, olası ani hareketlerde vücudun daha dengeli kalmasına yardımcı olur. Eller bacakların altında ya da dizlerin üzerinde sabit durduğunda, görevlinin vücudu koltukta daha kontrollü kalır. Böylece beklenmedik bir sarsıntı yaşanırsa yaralanma riski azalır.

Kabin ekibi acil duruma hazır bekler

Kabin ekibi acil duruma hazır bekler

Oturuş yalnızca fiziksel güvenlik için değil, zihinsel hazırlık için de önemlidir. Uçuş görevlileri kalkış ve iniş sırasında dik oturarak kabini gözlemlemeye devam eder. Aynı zamanda olası bir tahliye ya da acil durum senaryosunu zihinsel olarak tekrar ederler.

Kabin ekibinden birinin yaralanması, acil durumda uçağın güvenliği açısından ciddi bir sorun yaratabilir. Çünkü uçuş görevlileri yolcuları yönlendirmek, kapıları kontrol etmek, tahliye sürecini yönetmek ve panik anında düzeni sağlamak üzere eğitim alır.

Her hava yolunda duruş farklı olabilir

Her hava yolunda duruş farklı olabilir

Uçuş görevlilerinin kalkış ve iniş sırasında aldığı pozisyon, hava yolu şirketine ve uçak tipine göre değişebilir. Bazı ekipler ellerini bacaklarının altına koyarken, bazıları avuç içlerini dizlerinin üzerine yerleştirir. Bazı uçaklarda oturma düzeni ve jump seat konumu nedeniyle pozisyon farklılaşabilir.

Ancak temel amaç değişmez. Kabin ekibi bu duruşla vücudunu sabitler, dikkatini kabinde tutar ve olası acil durumlara karşı hazırlıklı bekler.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın