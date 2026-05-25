Uçuş Görevlileri Kalkışta Neden Ellerinin Üzerine Oturur?

Uçuş görevlilerinin kalkışta ellerinin üzerine oturmasının temel nedeni güvenliktir. Kalkış ve iniş, uçuşun en dikkat gerektiren bölümleri arasında yer alır. Bu sırada beklenmedik türbülans, ani frenleme, sert hareket ya da acil durum ihtimali düşük de olsa tamamen göz ardı edilmez.

Kabin ekibinin ellerini sabit bir pozisyonda tutması, olası ani hareketlerde vücudun daha dengeli kalmasına yardımcı olur. Eller bacakların altında ya da dizlerin üzerinde sabit durduğunda, görevlinin vücudu koltukta daha kontrollü kalır. Böylece beklenmedik bir sarsıntı yaşanırsa yaralanma riski azalır.