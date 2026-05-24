Konforlu Olsun Diye 8 Tekerlekli Otomobil Yaptılar

Reeves-Overland Octoauto, 1911 yılında Amerikalı mucit Milton Reeves tarafından geliştirildi. O dönemde otomobillerin en büyük sorunlarından biri, bozuk yollarda sarsıntılı ve rahatsız bir sürüş sunmasıydı. Reeves, ağırlığı daha fazla tekerleğe dağıtarak hem yolculuğu daha yumuşak hale getirebileceğini hem de lastiklerin daha az yıpranacağını düşündü.

Bu fikir için tren tasarımlarından ilham aldı. Tren vagonlarında yükün birden fazla tekerlek ve aksa yayılması, yolculuğu daha dengeli hale getiriyordu. Reeves de aynı mantığı otomobile uygulamak istedi. Böylece ortaya 4 akslı ve 8 tekerlekli oldukça uzun bir otomobil çıktı.