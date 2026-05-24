Konforlu Olsun Diye 8 Tekerlekli Otomobil Yaptılar

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
24.05.2026 - 17:54
Otomobillerin henüz bugünkü kadar gelişmediği yıllarda yolculuk yapmak pek konforlu değildi. 1900’lerin başında yollar bozuk, süspansiyon sistemleri yetersiz ve lastikler çabuk yıpranıyordu. Amerikalı mucit Milton Reeves, bu soruna alışılmışın dışında bir çözüm bulmak istedi. Trenden ilham aldı ve 4 tekerlek yerine 8 tekerlekli bir otomobil tasarladı.

Daha Rahat Yolculuk İçin 8 Tekerlek Kullandı

Reeves-Overland Octoauto, 1911 yılında Amerikalı mucit Milton Reeves tarafından geliştirildi. O dönemde otomobillerin en büyük sorunlarından biri, bozuk yollarda sarsıntılı ve rahatsız bir sürüş sunmasıydı. Reeves, ağırlığı daha fazla tekerleğe dağıtarak hem yolculuğu daha yumuşak hale getirebileceğini hem de lastiklerin daha az yıpranacağını düşündü.

Bu fikir için tren tasarımlarından ilham aldı. Tren vagonlarında yükün birden fazla tekerlek ve aksa yayılması, yolculuğu daha dengeli hale getiriyordu. Reeves de aynı mantığı otomobile uygulamak istedi. Böylece ortaya 4 akslı ve 8 tekerlekli oldukça uzun bir otomobil çıktı.

Dünyanın En Konforlu Otomobili Diye Tanıtıldı

Octoauto’nun ön kısmında iki yönlendirilebilir aks, arka kısmında ise iki ayrı aks bulunuyordu. Arka akslardan yalnızca biri araca güç veriyordu. En arkadaki aksın da yönlendirme sistemine dahil edilmesi, bu uzun otomobilin daha rahat manevra yapabilmesi için düşünülmüştü.

Reklamlarında Octoauto için “dünyanın en yumuşak sürüşlü otomobili” iddiası öne çıkarıldı. Araç, 1911’de ilk Indianapolis 500 etkinliğinde sergilendi ve görünümüyle yarış otomobilleri kadar ilgi topladı. Ancak insanların merakı, satışa dönüşmedi. Çünkü araç hem fazla sıra dışıydı hem de dönemi için oldukça pahalıydı.

İlgi Çekti Ama Satış Başarısı Yakalayamadı

Octoauto’nun fiyatı 3.200 dolar olarak açıklanmıştı. Bu rakam, o dönemde yaklaşık 4 Ford Model T ya da 2 Cadillac Model 30 alınabilecek bir seviyeye denk geliyordu. Motor dünyası için cesur bir fikir olsa da çok akslı yapısı sürüşü ve manevrayı zorlaştırdı. Bu nedenle Octoauto, insanların satın almak isteyeceği pratik bir otomobil olmaktan uzak kaldı.

Milton Reeves daha sonra bu fikri tamamen bırakmadı ve 6 tekerlekli Sextoauto modelini geliştirdi. Ancak o da beklenen ilgiyi görmedi. Bugün Reeves-Overland Octoauto, otomobil tarihinin en cesur ama en tuhaf denemelerinden biri olarak hatırlanıyor.

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
