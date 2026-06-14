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Eski Galatasaraylı Yıldız Harry Kewell, Avustralya-Türkiye Maçı Sonrası Türkiye'ye Gönderme Yaptı

Eski Galatasaraylı Yıldız Harry Kewell, Avustralya-Türkiye Maçı Sonrası Türkiye'ye Gönderme Yaptı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.06.2026 - 18:02
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Galatasaray’ın eski oyuncusu Harry Kewell, Avustralya’nın Türkiye karşısında elde ettiği galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Efsane futbolcu, maç sonrası değerlendirmesinde “En iyi cevap sahada verilir” ifadelerini kullanarak karşılaşmayı bu sözlerle özetledi.

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Ülkesinde bir TV kanalına konuştu.

Ülkesinde bir TV kanalına konuştu.

2026 FIFA Dünya Kupası’nda Avustralya karşısında sahaya çıkan A Milli Takım, mücadeleden 2-0 mağlubiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan bir dönem Galatasaray’da da forma giyen Avustralyalı futbol efsanesi Harry Kewell, ülkesindeki bir televizyon kanalına yaptığı yorumlarda dikkat çeken ifadeler kullandı. Kewell, Avustralya’nın performansını öne çıkarırken “En iyi cevap sahada verilir” sözleriyle maçın ardından oluşan tabloyu özetledi.

Ülkesinin performansından övgüyle söz etti.

Ülkesinin performansından övgüyle söz etti.

Karşılaşma öncesinde birçok otoritenin Türkiye’yi favori gösterdiğini hatırlatan Harry Kewell, Avustralya’nın sahada ortaya koyduğu performansın bu beklentilere güçlü bir yanıt olduğunu ifade etti.

Kewell, ülkesinde yayın yapan bir televizyon kanalına yaptığı değerlendirmede, “Futbolda bir gerçek vardır; insanlar konuşur ama en iyi cevap sahada verilir. Avustralya bu gece birçok kişiyi susturdu.” sözleriyle hem maçı hem de takımının mücadelesini övdü.

Maçın favorisi gösterilmiştik.

Maçın favorisi gösterilmiştik.

Vancouver’da oynanan mücadele öncesinde A Milli Takım, birçok futbol otoritesi tarafından grup liderliği ve maçın favorisi olarak gösteriliyordu. Ancak Avustralya, disiplinli savunması ve etkili hücum organizasyonlarıyla bu beklentileri boşa çıkararak turnuvaya galibiyetle başladı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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