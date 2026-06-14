Eski Galatasaraylı Yıldız Harry Kewell, Avustralya-Türkiye Maçı Sonrası Türkiye'ye Gönderme Yaptı

Karşılaşma öncesinde birçok otoritenin Türkiye’yi favori gösterdiğini hatırlatan Harry Kewell, Avustralya’nın sahada ortaya koyduğu performansın bu beklentilere güçlü bir yanıt olduğunu ifade etti.

Kewell, ülkesinde yayın yapan bir televizyon kanalına yaptığı değerlendirmede, “Futbolda bir gerçek vardır; insanlar konuşur ama en iyi cevap sahada verilir. Avustralya bu gece birçok kişiyi susturdu.” sözleriyle hem maçı hem de takımının mücadelesini övdü.