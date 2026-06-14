Eski Galatasaraylı Yıldız Harry Kewell, Avustralya-Türkiye Maçı Sonrası Türkiye'ye Gönderme Yaptı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Galatasaray’ın eski oyuncusu Harry Kewell, Avustralya’nın Türkiye karşısında elde ettiği galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.
Efsane futbolcu, maç sonrası değerlendirmesinde “En iyi cevap sahada verilir” ifadelerini kullanarak karşılaşmayı bu sözlerle özetledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ülkesinde bir TV kanalına konuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ülkesinin performansından övgüyle söz etti.
Maçın favorisi gösterilmiştik.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın