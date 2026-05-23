Günde İki Kez Okyanusa Batan Yoldan Arabayla Geçiyorlar!

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
23.05.2026 - 22:51
Fransa’da görenleri hem şaşırtan hem de tedirgin eden sıra dışı bir yol var. Passage du Gois adı verilen bu geçit, Noirmoutier Adası ile ana kara arasındaki bağlantılardan biri olarak kullanılıyor. Ancak yol günün her saatinde açık değil çünkü gelgit yükseldiğinde tamamen sular altında kalıyor. Sürücüler, bisikletliler ve yayalar bu yolu yalnızca deniz çekildiğinde kullanabiliyor.

4 Kilometrelik Yol Günde İki Kez Kayboluyor

Fransa’nın Atlantik kıyısındaki Vendée bölgesinde yer alan Passage du Gois, Beauvoir-sur-Mer ile Noirmoutier Adası’nı birbirine bağlayan batabilir bir yol olarak biliniyor. Noirmoutier Belediyesi’nin aktardığı bilgilere göre yolun uzunluğu 4,125 kilometre ve geçit yalnızca düşük gelgit sırasında araç, bisiklet ya da yaya geçişine uygun hale geliyor.

Yolu ilginç yapan şey, deniz çekildiğinde ortaya çıkması ve su yükseldiğinde yeniden kaybolması. GO Challans GOis’in resmi turizm sayfasında Passage du Gois’in günde iki kez açığa çıktığı, yüksek gelgitte ise yeniden suyun altında kaldığı belirtiliyor. Yol, klasik bir ada bağlantısından çok doğanın ritmine göre çalışan geçici bir güzergah gibi kullanılıyor.

Geçmek İçin Gelgit Saatlerine Bakmak Gerekiyor

Passage du Gois’ten geçmek isteyenlerin en çok dikkat etmesi gereken şey gelgit saatleri. Resmi turizm sitesine göre yol, düşük gelgitten yaklaşık 1 saat 30 dakika önce ve 1 saat 30 dakika sonra kullanılabiliyor. Yani geçiş için güvenli zaman aralığı oldukça sınırlı.

Yüksek gelgitte yolun üzerini kaplayan suyun yüksekliği gelgit katsayısına göre değişiyor. Noirmoutier Belediyesi, su seviyesinin 1,30 metreden 4 metreye kadar çıkabildiğini belirtiyor. Tabelalara, uyarılara ve güncel gelgit saatlerine bakmadan yola çıkmak tehlikeli kabul ediliyor.

Yolda Mahsur Kalanlar İçin Sığınma Noktaları Var

Passage du Gois her ne kadar turistik ve etkileyici bir geçit olsa da dikkatsiz davranıldığında riskli hale gelebiliyor. Çünkü su yükselmeye başladığında yol kısa sürede kapanıyor ve geri dönmek zorlaşabiliyor. Bu nedenle yol boyunca acil durumlar için özel sığınma kuleleri bulunuyor.

Yol üzerinde mahsur kalanların çıkabilmesi için 9 adet işaretli sığınma noktası yer alıyor. Ancak resmi uyarılar, bu noktaların bir güvenlik garantisi gibi görülmemesi gerektiğini ve geçişten önce mutlaka gelgit saatlerinin kontrol edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
