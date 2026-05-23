Günde İki Kez Okyanusa Batan Yoldan Arabayla Geçiyorlar!

Fransa’nın Atlantik kıyısındaki Vendée bölgesinde yer alan Passage du Gois, Beauvoir-sur-Mer ile Noirmoutier Adası’nı birbirine bağlayan batabilir bir yol olarak biliniyor. Noirmoutier Belediyesi’nin aktardığı bilgilere göre yolun uzunluğu 4,125 kilometre ve geçit yalnızca düşük gelgit sırasında araç, bisiklet ya da yaya geçişine uygun hale geliyor.

Yolu ilginç yapan şey, deniz çekildiğinde ortaya çıkması ve su yükseldiğinde yeniden kaybolması. GO Challans GOis’in resmi turizm sayfasında Passage du Gois’in günde iki kez açığa çıktığı, yüksek gelgitte ise yeniden suyun altında kaldığı belirtiliyor. Yol, klasik bir ada bağlantısından çok doğanın ritmine göre çalışan geçici bir güzergah gibi kullanılıyor.