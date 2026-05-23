Hull City'nin Premier Lig’e Çıkmasının Ardından Acun Ilıcalı Gözyaşlarına Hakim Olamadı!

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
23.05.2026 - 20:01
İngiltere Championship play-off finalinde Hull City ile Middlesbrough Wembley Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig’e yükselmek için çıktığı kritik maçta son dakikaya kadar büyük bir mücadele verdi. Mücadelenin 90 dakikalık bölümü golsüz geçilirken, 90+5’te sahneye çıkan Oliver McBurnie takımına tarihi golü getirdi.

Maçın ardından Acun Ilıcalı’nın gözyaşlarını tutamaması gecenin en çok konuşulan anlarından biri oldu.

Hull City Premier Lig’e Çıktı mı?

Hull City, İngiltere Championship play-off finalinde Middlesbrough’u 1-0 mağlup ederek Premier Lig’e yükseldi. Wembley Stadyumu’nda oynanan finalde ilk yarıda Middlesbrough topa daha fazla sahip olan taraf olsa da daha net pozisyonları Hull City buldu. Middlesbrough kalecisi Brynn, Hull City ataklarında başarılı kurtarışlar yaparak maçın uzun süre golsüz devam etmesini sağladı.

Hull City savunması ise karşılaşma boyunca neredeyse hatasız oynadı. Ajayi, Egan ve Hughes üçlüsü Middlesbrough ataklarına geçit vermedi. Maçın kaderini belirleyen an ise 90+5’te geldi. Sezon boyunca takımın en dikkat çeken isimlerinden biri olan Oliver McBurnie, attığı golle Hull City’ye Premier Lig biletini getirdi. Bu gol aynı zamanda McBurnie’nin sezondaki 19. golü oldu.

Final düdüğünün ardından Hull City’nin Premier Lig’e yükselmesiyle büyük sevinç yaşayan Ilıcalı, gözyaşlarını tutamadı.

O anlara buradan ulaşabilirsiniz:

👇🏻

Acun Ilıcalı kupayı kaldırdı 👇🏻

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
