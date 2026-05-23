Hull City'nin Premier Lig’e Çıkmasının Ardından Acun Ilıcalı Gözyaşlarına Hakim Olamadı!

Hull City, İngiltere Championship play-off finalinde Middlesbrough’u 1-0 mağlup ederek Premier Lig’e yükseldi. Wembley Stadyumu’nda oynanan finalde ilk yarıda Middlesbrough topa daha fazla sahip olan taraf olsa da daha net pozisyonları Hull City buldu. Middlesbrough kalecisi Brynn, Hull City ataklarında başarılı kurtarışlar yaparak maçın uzun süre golsüz devam etmesini sağladı.

Hull City savunması ise karşılaşma boyunca neredeyse hatasız oynadı. Ajayi, Egan ve Hughes üçlüsü Middlesbrough ataklarına geçit vermedi. Maçın kaderini belirleyen an ise 90+5’te geldi. Sezon boyunca takımın en dikkat çeken isimlerinden biri olan Oliver McBurnie, attığı golle Hull City’ye Premier Lig biletini getirdi. Bu gol aynı zamanda McBurnie’nin sezondaki 19. golü oldu.

Final düdüğünün ardından Hull City’nin Premier Lig’e yükselmesiyle büyük sevinç yaşayan Ilıcalı, gözyaşlarını tutamadı.