Yabancı Bir İçerik Üreticisi Türkçe'nin Dikkat Edilmediğinde Ne Kadar Tehlikeli Olabileceği Konusunda Uyardı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
23.05.2026 - 19:21 Son Güncelleme: 23.05.2026 - 19:29

Dil öğrenmek ya da bir dili kurallarına göre konuşmak dışarıdan bakıldığında sıradan bir süreç gibi görünebilir. Ancak bazı diller yapısal özellikleri nedeniyle en ufak ses tonu ya da harf değişimiyle bambaşka bir boyuta evriliyor. Türkçe de ses uyumları, noktalama detayları ve harf çeşitliliğiyle bu dillerin başında geliyor. Günlük hayatta fark etmeden yaptığımız küçük bir tonlama hatası, kendimizi hiç istemediğimiz bir durumun içinde bulmamıza yol açabiliyor.

Sosyal medyada yabancı diller ve kültürel farklar üzerine eğlenceli videolar üreten bir içerik üreticisi, Türkçedeki bu gizli tehlikelere dikkat çektiği bir video paylaştı. Türkçedeki noktalı harflerin ve doğru telaffuzun kelime anlamlarını nasıl tamamen ters yüz edebileceği mizahi bir dille gözler önüne seren video hem Türklerin hem Türkçe öğrenen yabancıların beğenisini topladı. 

Kaynak

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DXjfpw...
Türkçede sadece bir harfin üzerindeki noktayı unutmak ya da sesi yanlış bir vurguyla çıkarmak basit bir yazım hatasından çok daha fazlasını ifade ediyor.

Videoda verilen en net örneklerden biri 'Bol' ve 'Böl' kelimeleri arasındaki fark. Sadece bir harfin değişimiyle 'geniş, bereketli' anlamına gelen bir kelime, anında bir şeyi parçalara ayırmak anlamına gelen eyleme dönüşebiliyor. Benzer şekilde, hastanede ya da doktor muayenesinde 'Doktor oluyorum' yerine yanlış bir harf kullanımıyla 'Doktor, ölüyorum' demek, tıp literatürüne geçecek cinsten trajikomik bir durum yaratmaya yetiyor.

Ancak işin en riskli boyutu günlük dilde sıkça kullanılan bazı popüler ifadelerde saklı. İçerik üreticisinin videonun sonunda bilerek açıklamadığı ve izleyicilerin aratmasını istediği 'Sıkılıyorum' kelimesinin hatalı telaffuzu, Türkçenin argo ve sakıncalı sularına doğrudan kapı aralıyor. 'I' ve 'İ' harflerinin birbirinin yerine kullanılması, masum bir sıkıntı ifadesini saniyeler içinde son derece kaba ve uygunsuz bir kelimeye dönüştürebiliyor. Özellikle 'i' harfiyle yeni tanışan yabancılar bu problemi sıkça yaşıyor. Bu durum, özellikle Türkçeyi sonradan öğrenen yabancılar için dilin ne kadar hassas ve dikkatli konuşulması gereken bir yapıya sahip olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
