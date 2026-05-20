İsrailli Bakan, Alıkonulan Aktivistlere Saldırdığı Görüntüleri Sosyal Medya Hesabından Paylaştı

Bakanın paylaştığı görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin 'Özgür Filistin' diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansıyor. Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in 'İşte böyle yapmak gerekiyor.' dediği duyuluyor.

Ben-Gvir'in, aktivistlerin bulunduğu yerde İsrail bayrağı salladığı, 'Çok yaşa İsrail' diye bağırarak onları tahrik etmeye çalıştığı görülüyor.

Ben-Gvir'in 'İsrail'e hoş geldiniz' mesajıyla paylaştığı görüntülerde, aktivistler limanda elleri kelepçeli şekilde diz çöktürülerek bir yerde toplu halde tutuluyor.