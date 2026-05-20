İsrailli Bakan, Alıkonulan Aktivistlere Saldırdığı Görüntüleri Sosyal Medya Hesabından Paylaştı

İsmail Kahraman
20.05.2026 - 17:44

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze ablukasını delmek için Küresel Sumud Filosu ile yola çıkan ve zorla alıkonulan aktivistleri provoke ettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. İsrailli bakanın paylaşımına tepki yağdı.

Aşırı sağcı bakan Itamar Ben-Gvir’in paylaşımı

Alıkonulan aktivistleri provoke etmeye çalıştı.

Bakanın paylaştığı görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin 'Özgür Filistin' diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansıyor. Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in 'İşte böyle yapmak gerekiyor.' dediği duyuluyor.

Ben-Gvir'in, aktivistlerin bulunduğu yerde İsrail bayrağı salladığı, 'Çok yaşa İsrail' diye bağırarak onları tahrik etmeye çalıştığı görülüyor.

Ben-Gvir'in 'İsrail'e hoş geldiniz' mesajıyla paylaştığı görüntülerde, aktivistler limanda elleri kelepçeli şekilde diz çöktürülerek bir yerde toplu halde tutuluyor.

İtalya, görüntüler sonrasında İsrail Büyükelçisi’ni çağıracak.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İsrail'den, uluslararası sularda hukuka aykırı şekilde alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerine kötü muamele nedeniyle özür talep ederek, izahat için İsrail Büyükelçisi’ni çağıracaklarını duyurdu.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesaplarından, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in paylaştığı görüntülere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Meloni, 'İsrailli Bakan Itamar Ben-Gvir'in görüntüleri kabul edilemez. Aralarında çok sayıda İtalyan vatandaşının da bulunduğu bu aktivistlerin, insan onurunu hiçe sayan bu muameleye maruz bırakılması müsamaha gösterilemez bir durumdur.' ifadelerini kullandı.

Meloni, 'Bu nedenlerle, Dışişleri Bakanlığı, İsrail Büyükelçisi’ni derhal çağırarak olayla ilgili izahat isteyecek.' ifadesine yer verdi.

İsrailli aşırı sağcı bakanın paylaşımına sosyal medyadan gelen tepkiler 👇

'Eğer Batılılara kamusal alanda bunları yapıyorlarsa, Filistinlilere kameraların olmadığı yerlerde, hapishanelerinde neler yaşandığını hayal bile edemezsiniz.'

İsrail Dışişleri Bakanı'nın paylaşımı 👇

'Bu utanç verici gösteride, devletimize kasıtlı olarak zarar verdiniz - ve bu ilk kez değil.

O kadar çok insan tarafından yapılan muazzam, profesyonel ve başarılı çabaları boşa çıkardınız - IDF askerlerinden Dışişleri Bakanlığı personelinden ve daha birçok kişiden.

Hayır, siz İsrail'in yüzü değilsiniz.'

👇

'Yanlış bilmiyorsam 78 Türk vatandaşı da bu muameleye maruz kalıyor şu an. Hükümetimizin alacağı aksiyonu dört gözle bekliyoruz!'

'Şov yaptığı yerde bile burnunun dibinde kaç koruma var.'

'Utanmazlar, kibirliler, şımarıklar. Kendi sonunuzu hazırlıyorsunuz! Sizi seven kimse kalmadı! Dünyanın en sevimsiz ülkesisiniz!'

'Bu görüntüler, Netanyahu’nun aşırı sağcı bakanı Ben Gvir tarafından doğrudan paylaşılıyor.

Gazze halkına gıda yardımı ulaştırmak için gemilere binen insani yardım çalışanlarını aşağılamak ve şiddet uygulamakla övünüyor.

Bu insanların kimler olduğunu ve neler yapabildiklerini görün. Buna desteklemeye devam mı edeceğiz?'

Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
