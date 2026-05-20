Malatya Depremini 15 Gün Önceden Bilen Şener Üşümezsoy'a "Müneccim" Benzetmesi

Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
20.05.2026 - 18:01

Malatya’da sabah saatlerinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen deprem korku ve paniğe neden oldu. Gözler deprem uzmanlarına çevrilmişken depremi günlerce öncesinden bile Şener Üşümezsoy yeniden gündem oldu. Gazeteci Sevilay Yılman, X hesabından yaptığı paylaşımda “Müneccimlere bile taş çıkartır” dedi.

Şener Üşümezsoy depremi günler öncesinden bildi.
Malatya'da meydana gelen depremin ardından Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un 4 Mayıs'ta yaptığı paylaşım gündem oldu. 4 Mayıs'ta Malatya'ya dikkat çeken Üşümezsoy'un Malatya Pütürge-Battalgazi'de stres biriktiğini açıklaması dikkat çekti. 

Prof. Dr. Üşümezsoy'un günlerce öncesinde yaptığı bu açıklamaya dair gazeteci Sevilay Yılman bir paylaştım gerçekleştirdi. 

X hesabından paylaşım yapan Yılman, 'Kim ne derse desin artık şuna eminim ki müneccimlere bile taş çıkartır' dedi. Yılman, şu ifadeleri kullandı:

'Malatya’daydım. Hocamı 5 Mayıs’ta aradım. 'Battalgazi’de stres birikti Sevilay. Evet orada 5.5, 5.6 gibi bir deprem bekliyorum kısa zamanda' demişti. Gerçekten inanılmaz bir bilim insanı. Tek kelime ile bravo! Memleketime geçmiş olsun. Allah beterinden korusun.'

Kimi kullanıcı Yılman'ın paylaşımını "Bilimden uzak" yorumlarken kimi kullanıcı ise Üşümezsoy'a övgü yağdırdı:

'Bir gazetecinin bilimden bu kadar uzak olması akıl alır gibi değil. 1-Battalgazi Malatya'nın kuzeyinde, depremin odak noktası ise Malatya'nın 20 km doğusunda. 2-Bilimde müneccimlik olmaz. ~5 büyüklüğünde deprem Türkiye'nin her noktasında olabilir. Önemli olan büyük depremlerdir.

Bunun için de bilimsel veriler gerekir. 3-Beyefendi Maraş depremlerini neden söylemedi peki? Neden bilimsel bir makale yazmadı? Asıl önemli olan budur.'

Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
