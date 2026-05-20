Malatya Depremini 15 Gün Önceden Bilen Şener Üşümezsoy'a "Müneccim" Benzetmesi

Malatya'da meydana gelen depremin ardından Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un 4 Mayıs'ta yaptığı paylaşım gündem oldu. 4 Mayıs'ta Malatya'ya dikkat çeken Üşümezsoy'un Malatya Pütürge-Battalgazi'de stres biriktiğini açıklaması dikkat çekti.

Prof. Dr. Üşümezsoy'un günlerce öncesinde yaptığı bu açıklamaya dair gazeteci Sevilay Yılman bir paylaştım gerçekleştirdi.

X hesabından paylaşım yapan Yılman, 'Kim ne derse desin artık şuna eminim ki müneccimlere bile taş çıkartır' dedi. Yılman, şu ifadeleri kullandı:

'Malatya’daydım. Hocamı 5 Mayıs’ta aradım. 'Battalgazi’de stres birikti Sevilay. Evet orada 5.5, 5.6 gibi bir deprem bekliyorum kısa zamanda' demişti. Gerçekten inanılmaz bir bilim insanı. Tek kelime ile bravo! Memleketime geçmiş olsun. Allah beterinden korusun.'