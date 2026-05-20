Eski Milli Futbolcu Ümit Karan Hakkında 10 Yıl Hapis İstendi: Eski Kız Arkadaşlarının İfadeleri İddianamede!

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
20.05.2026 - 18:03

Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Ümit Karan, yasaklı madde operasyonu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Ümit Karan için 10 yıl hapis istendi. Savcılığın iddianamesinde Karan’ın eski iki kız arkadaşının ifadeleri de yer aldı.

Ümit Karan, ünlülere yönelik düzenlenen operasyonda havaalanında gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

Ümit Karan savcılıktaki ifadesinde, 'Ben herhangi bir şekilde hiçbir kıza uyuşturucu madde vermedim. Şule Naz Öztürk isimli kişiyi tanırım. Kendisiyle ilişkim olmuştur. Ancak kendisine kokain verme gibi bir durum asla olmamıştır. Bu şahıs ile ilişkimde sıklıkla kavga etmemizden dolayı böyle bir şey söylemişse kabul etmiyorum. Ben dışarıda kimseye uyuşturucu madde ikram etmedim.' dedi.

Soruşturma kapsamında tanık olarak ifadesi alınan Şule Naz Öztürk ise, 'Ümit Karan isimli kişiyi arkadaşım olmasından dolayı tanırım. Söz konusu kişiyle birden fazla görüşmüşlüğüm olmuştur. Bu kişi birlikteliğimiz sırasında içimliğinden arta kalan uyuşturucu maddeyi bana verdi, ben de ilişkimiz sırasında kokain maddesini kullandım.' dedi.

Tanık olarak ifade veren Elif Özdemir ise, 'Ümit Karan maddeyi müdürriyette içiyordu, polis geldiğini duyunca başka bir mekana geçtik, cebinde 3-4 tane küçük poşette bir şeyler vardı, orada tanımadığım birilerine verdi, yasaklı maddeyi ilk defa orada gördüm.' dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Ümit Karan hakkında 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
