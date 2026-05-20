article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
Kendi Değerini En Geç Fark Eden 4 Burç

Kendi Değerini En Geç Fark Eden 4 Burç

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
20.05.2026 - 18:40

Astrolojiye göre bazı burçlar özgüvenlerini dışarıya güçlü şekilde yansıtsa da, iş kendi değerlerini kabul etmeye geldiğinde oldukça zorlanabiliyor. Sürekli başkalarını mutlu etmeye çalışmaları, fazla fedakar olmaları ya da kendilerini acımasızca eleştirmeleri nedeniyle potansiyellerini geç fark ediyorlar. 

İşte kendi değerini anlaması en uzun süren 4 burç

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Balık Burcu

1. Balık Burcu

Duygusal yapısıyla bilinen Balık burçları, çevresindeki insanların ihtiyaçlarını kendi mutluluğunun önüne koyabiliyor. Bu yüzden çoğu zaman kendi yeteneklerini küçümsüyor ve hak ettiği değeri görmezden geliyor. Başkaları tarafından takdir edilmediğinde içine kapanan Balık burçları, gerçek gücünü genellikle hayatının ilerleyen dönemlerinde keşfediyor.

2. Başak Burcu

2. Başak Burcu

Mükemmeliyetçi yapılarıyla tanınan Başak burçları, ne kadar başarılı olurlarsa olsunlar kendilerini yeterli hissetmeyebiliyor. Sürekli eksik yönlerini görmeye odaklandıkları için başarılarını küçümseyebiliyorlar. Kendilerine karşı fazla eleştirel olduklarından dolayı öz değerlerini fark etmeleri zaman alıyor.

3. Yengeç Burcu

3. Yengeç Burcu

Sevdiklerine aşırı bağlı olan Yengeç burçları, çoğu zaman kendi ihtiyaçlarını geri plana atıyor. İnsanların sevgisini kaybetmekten korktukları için fedakârlık yapmayı alışkanlık hâline getiriyorlar. Ancak zamanla kendilerini ihmal ettiklerini fark ederek gerçek değerlerini anlamaya başlıyorlar.

4. Terazi Burcu

4. Terazi Burcu

Uyumlu ve dengeli görünmeye çalışan Terazi burçları, başkalarının onayını fazlasıyla önemseyebiliyor. Eleştirilmekten kaçındıkları için çoğu zaman kendi isteklerini bastırıyorlar. Bu durum da öz güvenlerini geciktirebiliyor. Kendi kararlarının arkasında durmayı öğrendiklerinde ise güçlü yönleri ortaya çıkıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın