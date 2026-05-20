Sevgili Oğlak, bugün Güneş İkizler burcuna yerleşerek çalışma ortamında ciddi bir kaos yaratıyor. Mesai arkadaşlarının sürekli dedikodu yapması ve işten kaytarması senin iş yükünü ikiye katlayacaktır. Ofis içindeki entrikalar sinirlerini fazlasıyla gererek seni patlama noktasına getirebilir.

Verimliliğini düşüren teknolojik aksaklıklar veya kaybolan evraklar gününü zorlaştırabilir. Yöneticilerinin her şeyi senden beklemesi tükenmişlik sendromuna yol açacaktır. Her yükü sırtlanmak kariyerini değil sadece stresini büyütecektir.

Peki ya aşk? İş stresinden dolayı kalbindeki tüm romantik duygular kuruyup gidiyor. Partnerinin sürekli ilgi beklemesi sana büyük bir yük gibi gelebilir. Bekarsan flört etmenin veya birini tanımanın getirdiği zahmete katlanmak yerine akşamları evinde yalnız oturup dinlenmeyi tercih edeceksin. Biraz geri çekilmek sana huzur verebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...