Sevgili Oğlak, bugün Merkür ile Uranüs bir araya geliyor. Bu iki güçlü gezegenin etkileşimi ise yaratıcılık evinde parlayarak içindeki gizli sanatçıyı veya girişimciyi uyandırıyor. Şimdi ağırbaşlı kariyer planlarını esnetip tamamen sıra dışı hobilere ve hatta belki de riskli projelere yatırım yapmaya ne dersin? Bu cesur adımlar ve parlak fikirlerle bugün sahnede devleşeceğine eminiz!

Eğlence sektörü, borsa veya dijital projeler üzerinden elde edeceğin ani kazançlar bütçeni coşturacaktır. Mantığını sezgisel ve kural tanımaz bir yaratıcılıkla harmanlayarak rutini bozup cebini doldurabilirsin. Sınırlarını aşmanın verdiği cesaretle ise hem kariyer rotanı değiştirebilir hem de finansal hedeflerini yenileyebilirsin.

Peki ya aşk? Bugün aşk hayatına yıldırım düşmüşçesine büyük bir hareketlilik geliyor... İlişkin varsa, ciddiyeti tamamen bir kenara bırakıp partnerinle son derece çocuksu ve isyankar maceralara atılarak tutkuyu yeniden harlayabilirsin. Onunla kendin olmaya, içten kahkahaları paylaşmaya hazırsın. Ama bekarsan, kalbini hızla çalacak karizmatik ve sınır tanımayan eğlenceli karakterlerle çarpışabilirsin. Ayaklarını yerden kesecek romantik bir yakınlaşmayla yepyeni bir sevdaya yelken açmak üzeresin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...