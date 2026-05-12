Sevgili Oğlak, bugün sana teklif edilen yüksek pozisyonları veya ekstra parayı, değerlerine uymadığı gerekçesiyle elinin tersiyle iterek yöneticilerini şaşkına çevirebilirsin. Bir makamın ya da hırsın seni ele geçirmesindense, resmen istifa edecek kadar cesur olup kendi kurallarını koyduğun yepyeni bir mesleki yola girebilirsin. Cesaretle verdiğin ret kararları, kariyerini bambaşka ve onurlu ufuklara taşıyacaktır. Şimdi statü peşinde koşma değil, ruhunu tatmin etme zamanı.

Maddiyattan ziyade içsel tatmine yönelmen, uzun vadede çok daha büyük ve anlamlı kazançların kapısını da aralaman için harika bir pusula niteliğinde. İlkelerinden asla ödün vermeden yürüttüğün kariyer hayatı, sana eşsiz bir prestij kazandıracaktır. Eğer masanda sana uymayan sözleşmeler varsa, sadece inanarak imza atacağın işlere yönelmelisin. Sahici potansiyelini ancak kendi doğrularınla yaşayabileceğini sakın unutma!

Peki ya aşk? Kendiliğinden gelişen durumlar kitabında yazmasa da, ansızın aldığın kararlarla etrafındaki herkesi şaşırtabilirsin. Katı planlar mı, yoksa anın büyüsü mü? Tam da bu düşünce ile önceden planlanmış tüm randevuları iptal edip partnerinle tamamen plansız maceralara atılarak sevdanı tazeleyebilirsin. Ama bekar bir Oğlak burcuysan, ciddiyetten bütünüyle sıkılıp sadece birlikte gülüp saçmalayabileceğin eğlenceli ruhlara doğru kuvvetlice çekilebilirsin. Planlara sığmayan coşkulu bir beraberlik sana çok yakışacaktır! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...