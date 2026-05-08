Sevgili Oğlak, bugün Merkür Boğa burcuna geçerken bir türlü nihayete ermeyen işlerin baskısını hissedebilirsin. Bitmesini umduğun sürecin uzaması, meselenin etkisinin katlanarak büyümesine yol açacaktır. Sabrını zorlayan malum durum, aslında disiplinli çalışma metodlarını tazelemene vesile olacaktır.

Ama sen, kariyer yolunda beliren gecikmeleri birer olgunlaşma evresi olarak görmelisin. Zira bu projelerin tamamlanma süresi uzadıkça, elde edilecek maddi karşılığın kalitesi de artış gösterecektir. Finansal hedeflerine ulaşmak adına disiplininden ödün vermeden ilerlemelisin. Sabırlı duruşun kazancını artıracaktır.

Peki ya aşk? Duygusal dünyanda yarım kalmış bir cümlenin zihninde asılı kaldığına şahit olabilirsin. Eğer bir ilişkin varsa partnerinle aranda konuşulmadan bırakılan konular kalbinde huzursuzluk yaratabilir. Şimdi bir karar vermelisin; susacak ve üzülecek misin? Yoksa hayal kırıklıklarına da razı olup yüzeleşecek misin. Bekar bir Oğlak burcu isen geçmişteki bir muhatabın yarım bıraktığı ifadenin peşine düşmek isteyebilirsin. Aşkın peşinde koşma vakti! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...