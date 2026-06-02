Sevgili Oğlak, bugün Güneş ile Satürn uyumu ilişkini büyük jestler yerine güvenilir ve rutin destekler üzerinden güçlendiriyor. Hastalandığında sana çorba yapan veya sen çok yoğunken evdeki sorumlulukları sessizce devralan partnerinin kıymetini çok daha derinden anladığın, vefanın ön plana çıktığı şahane bir gündesin.

Ama bekarsan, gösterişli ama içi boş flörtler yerine omuz omuza hayatı inşa edebileceğin, çalışkan insanlara çekiliyorsun. Aynı mesaiyi paylaştığın veya günlük yaşam koşturmacasında sürekli karşılaştığın, görev bilinci yüksek o saygın kişiyle aranda çok yavaş ama yıkılmaz bir aşk filizlenebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...