Sevgili Oğlak, bugün Ay ve Merkür'ün zıtlığı ilişkini bir haklılık savaşına dönüştürebilir. Ortada çözülmesi gereken duygusal bir konu varken senin ısrarla 'mantıklı olan bu' diyerek duvar örmen partnerini uzaklaştıracaktır. Aşkta haklı çıkmanın değil, birlikte mutlu olmanın zafer olduğunu kendine hatırlatmalısın.

Ama bekarsan, geçmişte yollarını ayırdığın bir partnerin aniden gönderdiği kafa karıştırıcı mesajlarla düzenin sarsılabilir. Açılan eski defterlere mantıkla bile olsa cevap vermek seni o yorucu döngüye tekrar çekecektir; en iyisi sessiz kalarak huzurunu korumaktır. Geçmişin seni yeniden yaralamasına izin verme! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...