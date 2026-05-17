Herkes Influencer Olunca: Güven Ekonomisinin Çöküşü

Doğal içerik, gerçek insanlar, güvenilir sesler. Geleneksel reklamın soğuk ve mesafeli diline karşı sıcak, samimi ve ikna edici bir alternatif. Peki ya bugün? On yılın ardından tablo çok daha karmaşık ve soru işaretleriyle dolu.

250M+

Dünya genelinde içerik üretici sayısı (2024)

%61

Tüketicilerin influencer tavsiyelerine güven oranı (Nielsen, 2023)

%38

Sahte takipçi tespiti yapılan hesapların oranı

Güvenin Metalaşması

İnsan psikolojisi, tanıdık yüzlere inanmak üzerine kurulu. *Dunbar sayısı bize yakın ilişki kurabileceğimiz kişi sayısının sınırlı olduğunu söyler; beyin ise ekran üzerinden takip ettiği birini gerçek bir tanışık gibi kodlar. Bu 'para sosyal ilişki' mekanizması, influencer pazarlamasının işe yaramasının temel sebebidir.

Ancak bu mekanizmanın bir de kırılma noktası var: Güven, yalnızca beklenen davranış sürdürüldüğünde işler. Bir influencer, takipçilerinin bilmediği bir iş ilişkisini gizlediğinde ya da deneyimlemediği bir şeyi deneyimlemiş gibi sunduğunda, güven sözleşmesi sessizce ihlal edilir. Takipçi bunu hemen fark etmeyebilir. Ama zamanla bir şeylerin 'çok mükemmel' göründüğünü hisseder.

'Herkesin her şeyi 'inanılmaz' bulduğu bir ekosistemin içinde, gerçekten inanılmaz olanın sesi gürültüye gömülür.'