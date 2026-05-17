Play-Off Finaline Kalan Çorum FK'da Teknik Direktör Uğur Uçar'ın Motivasyon Konuşması Gündem Oldu

Süper Lig'e yükselme yarışında önce Keçiörengücü'nü ardından da iki maç sonunda Bodrum FK'yı saf dışı bırakan Çorum FK'da Uğur Uçar etkisi hissedilmeye devam ediyor. Normal sezonda sadece bir maçta kaybeden Uğur Uçar, Play-Off'ta da deplasmanda kaybetse de evinde Bodrum FK'yı 2-0'la geçti ve Çorum FK'yı Süper Lig'e bir adım daha yaklaştırdı.

Maçtan sonra Uğur Uçar'ın soyunma odasında yaptığı konuşma paylaşıldı. Uçar'ın motivasyon konuşması sosyal medyada da sıkça paylaşıldı.