Bayern Münih'in Şampiyonluk Kutlamalarına En Büyük Rakibinden Truva Gerçekleştirildi

BILD’in haberine göre olayın arkasında TSV 1860 Munich taraftarları yer aldı.

Manipüle edilmiş pankart, kutlama alanındaki dev ekranlarda da açık şekilde görüntülendi. Brandanın gerçek boyutu ve üzerindeki mesaj ise ancak havadan çekilen görüntülerde net biçimde ortaya çıktı. Ayrıca Bayern logosunun üzerine siyah kalemle “1860” yazısının eklendiği görüldü.

Durumu ilk fark eden isim ise Manuel Neuer oldu. Bayern kalecisinin uyarısı üzerine stadyum spikeri Stephan Lehmann müdahale etmeye çalıştı.

Lehmann’ın, “Şu brandayı kaldırabilir misiniz, altını göremiyoruz. Lütfen onu kapatın” anonsunu yaptığı belirtildi. Ancak müdahalenin gecikmesi nedeniyle pankartın görüntüsü o sırada bir kez daha dev ekranlara yansıdı.