Bayern Münih'in Şampiyonluk Kutlamalarına En Büyük Rakibinden Truva Gerçekleştirildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.05.2026 - 19:13

Bayern Munich’in resmi şampiyonluk kutlamalarında taşınan dev pankart, ilk anda sıradan bir logo çalışması gibi görüldü. Ancak pankarta yakından bakıldığında, mesajın TSV 1860 Munich taraftarları tarafından hazırlanan küfürlü bir göndermeyi içerdiği ortaya çıktı.

Şampiyonluk kutlamasına küfürlü pankart gölgesi.

Bundesliga’da sezonu şampiyon tamamlayan Bayern Munich’in Marienplatz’ta gerçekleştirdiği kutlamalara, şehrin bir diğer köklü kulübü TSV 1860 Munich taraftarlarının açtığı pankart damga vurdu.

Binlerce taraftarın bulunduğu meydanda taşınan dev pankart, ilk anda Bayern logosunu andıran bir tasarım gibi algılandı. Ancak pankarta yakından bakıldığında üzerinde Alman futbolunda hakaret içeren bir tezahürat olarak bilinen “Bayern'in O.Ç. 'leri” ifadesinin yer aldığı görüldü.

Neuer fark etti ancak çok geç kaldı.

BILD’in haberine göre olayın arkasında TSV 1860 Munich taraftarları yer aldı.

Manipüle edilmiş pankart, kutlama alanındaki dev ekranlarda da açık şekilde görüntülendi. Brandanın gerçek boyutu ve üzerindeki mesaj ise ancak havadan çekilen görüntülerde net biçimde ortaya çıktı. Ayrıca Bayern logosunun üzerine siyah kalemle “1860” yazısının eklendiği görüldü.

Durumu ilk fark eden isim ise Manuel Neuer oldu. Bayern kalecisinin uyarısı üzerine stadyum spikeri Stephan Lehmann müdahale etmeye çalıştı.

Lehmann’ın, “Şu brandayı kaldırabilir misiniz, altını göremiyoruz. Lütfen onu kapatın” anonsunu yaptığı belirtildi. Ancak müdahalenin gecikmesi nedeniyle pankartın görüntüsü o sırada bir kez daha dev ekranlara yansıdı.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
