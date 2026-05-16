Süper Lig'den Düşen Son Takım Hangisi Olacak? İşte Maç Maç İhtimaller...

Kasımpaşa, ligde kalma yarışında kritik öneme sahip karşılaşmada Galatasaray karşısına çıkacak.

Puan Alırsa (Galibiyet veya beraberlik — 33/35 puan): Antalyaspor en fazla 32 puana ulaşabileceği için Kasımpaşa matematiksel olarak ligde kalmayı garantileyecek.

Yenilirse (32 puanda kalırsa): Bu kez gözler diğer maçların sonuçlarına çevrilecek.

Antalyaspor’un puan kaybetmesi halinde Kasımpaşa doğrudan ligde kalacak.

Antalyaspor kazanır, Gençlerbirliği de beraberlik veya galibiyet alırsa; Kasımpaşa’nın ligde kalabilmesi için Eyüpspor’un mağlup olması gerekecek. Eyüpspor’un yenilmesi durumunda oluşacak ANT-GNC-KSP-EYP dörtlü averajında veya ANT-KSP-EYP üçlü averajında düşen takım Eyüpspor olacak, Kasımpaşa ise ligde kalacak.

Kritik tehlike senaryosunda ise Antalyaspor ve Gençlerbirliği’nin kazanması, Eyüpspor’un da puan alması halinde ANT-KSP ikili averajı ya da ANT-GNC-KSP üçlü averajı oluşacak. Hesaplamalara göre bu ihtimallerde küme düşen taraf Kasımpaşa olacak.