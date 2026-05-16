Süper Lig'den Düşen Son Takım Hangisi Olacak? İşte Maç Maç İhtimaller...

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.05.2026 - 23:44

Ligin son virajına girilirken Antalyaspor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Eyüpspor kader maçları için sahaya çıkıyor. Alınacak her sonucun sıralamayı altüst edeceği bu kritik haftada, takımlar lige tutunabilmek için adeta bir ölüm kalım savaşı verecek.

Maç maç, takım takım tüm ihtimalleri masaya yatırdık!

Dört aday var...

Kayserispor ve Karagümrük geçtiğimiz hafta küme düşmeyi garantiledi. Son biletin sahibi olmak istemeyen dört takım kıyasıya bir yarış içinde olacak. 

Yarın aynı saatte başlayacak maçlarda Antalyaspor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Eyüpspor var olma savaşı verecek.

Antalya hangi şartlarda küme düşer? (29 Puan)

Antalyaspor 29 puanda ve ateş hattının en kritik yerinde. Ligde kalabilmek için tek çaresi Kocaeli'yi yenmektir. 

* Puan Kaybederse (Beraberlik veya Yenilgi): Diğer maçların sonucuna bakılmaksızın kesin olarak küme düşer.

Kazanırsa (32 Puan olursa): Ligde kalabilmesi için diğer takımların puan kaybetmesi veya averajda üstün olduğu çoklu kombinasyonların denk gelmesi gerekir:

Gençlerbirliği yenilirse: Antalyaspor kesin olarak ligde kalır.

Gençlerbirliği berabere kalırsa: Antalyaspor'un ligde kalması için Eyüpspor'un yenilmesi GEREKİR (Üçlü averajda Eyüpspor düşüyor). Eğer Eyüpspor veya Kasımpaşa puan alırsa oluşan ikili/üçlü averajlarda Antalyaspor ligde kalıyor, Gençlerbirliği ya da Kasımpaşa düşüyor.

Gençlerbirliği kazanırsa: Antalyaspor'un ligde kalması için Kasımpaşa'nın yenilmesi GEREKİR. (Kasımpaşa yenilir ve Eyüpspor puan alırsa ANT-KSP ikili averajında Kasımpaşa düşer, Antalya kalır).

Gençlerbirliği hangi şartlarda küme düşer? (31 Puan)

Gençlerbirliği, kader maçında Trabzonspor deplasmanına çıkacak.

Kazanırsa (34 puana ulaşırsa): Diğer karşılaşmaların sonuçlarına bakılmaksızın matematiksel olarak ligde kalmayı garantiler.

Beraberlik Alırsa (32 puan olursa): Ligde kalabilmesi için Antalyaspor’un puan kaybetmesi yeterli olacak. Ancak Antalyaspor kazanırsa:

Kasımpaşa ve Eyüpspor’un ikisinin de puan alması halinde oluşacak ANT-GNC ikili averajında Gençlerbirliği küme düşecek.

Buna karşılık Kasımpaşa veya Eyüpspor’un mağlup olması durumunda oluşacak üçlü ya da dörtlü averaj senaryolarında Gençlerbirliği ligde kalırken, düşecek takım Kasımpaşa veya Eyüpspor olacak.

Yenilirse (31 puanda kalırsa): Gençlerbirliği’nin kaderi tamamen Antalyaspor’un sonucuna bağlı olacak. Antalyaspor kazanamazsa başkent temsilcisi ligde kalacak, Antalyaspor’un galip gelmesi halinde ise Gençlerbirliği küme düşecek.

Kasımpaşa hangi şartlarda küme düşer? (32 Puan)

Kasımpaşa, ligde kalma yarışında kritik öneme sahip karşılaşmada Galatasaray karşısına çıkacak.

Puan Alırsa (Galibiyet veya beraberlik — 33/35 puan): Antalyaspor en fazla 32 puana ulaşabileceği için Kasımpaşa matematiksel olarak ligde kalmayı garantileyecek.

Yenilirse (32 puanda kalırsa): Bu kez gözler diğer maçların sonuçlarına çevrilecek.

Antalyaspor’un puan kaybetmesi halinde Kasımpaşa doğrudan ligde kalacak.

Antalyaspor kazanır, Gençlerbirliği de beraberlik veya galibiyet alırsa; Kasımpaşa’nın ligde kalabilmesi için Eyüpspor’un mağlup olması gerekecek. Eyüpspor’un yenilmesi durumunda oluşacak ANT-GNC-KSP-EYP dörtlü averajında veya ANT-KSP-EYP üçlü averajında düşen takım Eyüpspor olacak, Kasımpaşa ise ligde kalacak.

Kritik tehlike senaryosunda ise Antalyaspor ve Gençlerbirliği’nin kazanması, Eyüpspor’un da puan alması halinde ANT-KSP ikili averajı ya da ANT-GNC-KSP üçlü averajı oluşacak. Hesaplamalara göre bu ihtimallerde küme düşen taraf Kasımpaşa olacak.

Eyüpspor hangi şartlarda küme düşer? (32 Puan)

Eyüpspor, kümede kalma yarışındaki en zorlu sınavlardan birinde Fenerbahçe deplasmanına çıkacak. İstanbul ekibi, puan durumu açısından Kasımpaşa ile benzer avantaja sahip.

Puan Alırsa (Galibiyet veya beraberlik — 33/35 puan): Antalyaspor’un Eyüpspor’a yetişme ihtimali kalmayacağı için Eyüpspor doğrudan ligde kalacak.

Yenilirse (32 puanda kalırsa): Bu durumda diğer maçların sonuçları belirleyici olacak.

Antalyaspor’un puan kaybetmesi halinde Eyüpspor kesin olarak ligde kalacak.

Ancak Antalyaspor’un kazanması halinde averaj hesapları devreye girecek ve Eyüpspor için tablo oldukça riskli hale gelecek.

Antalyaspor kazanır, Gençlerbirliği berabere kalır ve Kasımpaşa puan alırsa; oluşacak ANT-GNC-EYP üçlü averajında küme düşen taraf Eyüpspor olacak.

Bir diğer senaryoda Antalyaspor ve Gençlerbirliği kazanır, Kasımpaşa da mağlup olursa; ANT-KSP-EYP üçlü averajı ya da ANT-GNC-KSP-EYP dörtlü averajı oluşacak ve bu ihtimallerde yine Eyüpspor küme düşecek.

Eyüpspor’un yenilmesine rağmen ligde kalabileceği ihtimaller de bulunuyor. Antalyaspor kazanırken Gençlerbirliği’nin kaybetmesi halinde başkent ekibi 31 puanda kalacağı için Eyüpspor 32 puanla ligde tutunacak. Ayrıca Gençlerbirliği’nin berabere kalıp Kasımpaşa’nın yenildiği senaryoda oluşacak ANT-GNC-KSP averajında düşen takım Kasımpaşa olacağı için Eyüpspor yine ligde kalmayı başaracak.

Tüm bu hesaplamaların özeti ise şu şekilde:

  • Antalyaspor: Kesinlikle yenmeli + Gençlerbirliği veya Kasımpaşa'nın takılmasını beklemeli.

  • Gençlerbirliği: Kazanırsa kalır. Beraberlikte Antalya'nın takılmasını veya çoklu averaj kombinasyonlarını bekler.

  • Kasımpaşa & Eyüpspor: 1 puan almaları dahi diğer maçlara bakılmaksızın ligde kalmalarını garantiler. Yenilirlerse Antalyaspor'un takılmasını bekleyecekler.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
