Bu Ayrılırım/Ayrılmam Testi Seni Biraz Zorlayacak!

Sen bir ilişkide duyguların kadar kendi huzuruna da önem veriyorsun. Sevdiğinde gerçekten bağlanıyor, emek veriyor ve ilişkiyi yürütmek için çabalıyorsun ama bir noktadan sonra kendini tüketmemeyi biliyorsun. Saygısızlık, ilgisizlik ya da sürekli aynı sorunların yaşanması sende yavaş yavaş duygusal bir kopuş yaratıyor. İnsanlar seni fazla sabırlı sanabilir ama aslında kafanda ilişki bittiyse geri dönüşün pek olmuyor. Sen “alışkanlık olsun diye kalamam” diyen taraftasın. Canın yansa bile gerektiğinde gitmeyi seçebiliyorsun. Çünkü içinde biraz “kendimi kaybetmektense yalnız kalırım” enerjisi var.