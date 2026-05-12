article/comments
article/share
Haberler
Test
Psikoloji Testleri
Bağlanma Stilin Ne? Güvenli mi, Kaçıngan mı, Kaygılı mı?

Bağlanma Stilin Ne? Güvenli mi, Kaçıngan mı, Kaygılı mı?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
12.05.2026 - 16:01

İlişkilerde bazılarımız cam balkon gibi: şeffaf ama sağlam. Bazılarımız ise 'yaklaş ama çok yaklaşma' tabelasıyla dolaşıyor. Kimimiz mesajlara saniyesinde cevap verip içinden roman yazarken, kimimiz duygular gelince Wi-Fi kesilmiş gibi davranıyor. Peki, senin bağlanma stilin hangisi? Bu test, ilişkilerdeki davranışlarını inceleyip seni duygusal radarınla yüzleştirecek.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Hoşlandığın kişi birkaç saat mesajına dönmedi. İlk tepkin ne olur?

2. Bir ilişkide seni en çok ne rahatlatır?

2. Bir ilişkide seni en çok ne rahatlatır?

3. Partnerin sana “Biraz konuşmamız lazım” dediğinde ne hissedersin?

4. Birine duygusal olarak bağlandığını fark ettiğinde ne yaparsın?

4. Birine duygusal olarak bağlandığını fark ettiğinde ne yaparsın?

5. Partnerin arkadaşlarıyla vakit geçirmek istediğini söyledi. Tepkin?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. İlişkilerde en büyük korkun ne?

7. Partnerin sana çok yoğun sevgi göstermeye başladığında ne hissedersin?

8. Tartışma yaşandığında nasıl davranırsın?

9. Bir ilişkide seni en çok yoran şey nedir?

10. Partnerin senden daha bağımsız biri olduğunda ne hissedersin?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sen güvenli bağlanıyorsun!

Sen ilişkilerde ne kendini kaybediyorsun ne de duvar örüyorsun. Yakınlık seni korkutmuyor, mesafe de hemen alarm vermiyor. İletişim kurabiliyor, duygularını ifade edebiliyor ve karşındaki insana alan tanıyabiliyorsun. İlişkilerdeki tavrın sakin bir liman gibi: dramatik fırtınalar yerine güven hissi yaratıyorsun. İnsanlar yanında 'acaba şimdi ne olacak?' gerilimi yaşamıyor. Bu yüzden uzun vadeli ve sağlıklı ilişkiler kurma ihtimalin oldukça yüksek.

Sen kaygılı bağlanıyorsun!

Sen kaygılı bağlanıyorsun!

Sen sevgiyi derin yaşayan birisin ama bazen kalbin sürekli alarm modunda çalışıyor. Mesafeyi hemen tehdit gibi algılayabiliyor, ilginin azalmasından korkabiliyorsun. Sevilmek senin için sadece güzel bir duygu değil, aynı zamanda güvende hissetmenin yolu. Bu yüzden bazen fazla düşünme, sürekli onay arama ya da terk edilme korkusu yaşayabiliyorsun. İçindeki küçük dedektif her detayı analiz ediyor olabilir. Ama işin güzel tarafı şu: Sen gerçekten yoğun seven birisisin. Biraz daha özdeğerini güçlendirdiğinde ilişkilerin çok daha huzurlu hale gelecek.

Sen kaçıngan bağlanıyorsun!

Sen kaçıngan bağlanıyorsun!

Senin kalbinin etrafında görünmez bir güvenlik sistemi var. İnsanları seviyorsun ama fazla yakınlık bazen seni bunaltabiliyor. Duygular yoğunlaşınca geri çekilmek, mesafe koymak ya da içine kapanmak senin savunma mekanizman olmuş olabilir. Özgürlüğüne düşkünsün ve biri sana fazla yaklaşınca içindeki 'kaçış kapsülü' aktifleşebiliyor. Ama bu, sevgisiz olduğun anlamına gelmiyor. Sadece incinmemek için kontrollü davranıyorsun. Gerçekten güvendiğin birinde ise düşündüğünden çok daha yumuşak ve bağlı bir tarafın ortaya çıkıyor.

Sen düzensiz bağlanıyorsun!

Sen düzensiz bağlanıyorsun!

Senin içinde iki farklı ses var: biri yakın olmak istiyor, diğeri ise incinmekten korkuyor. Bu yüzden ilişkiler bazen senin için duygu labirentine dönüşebiliyor. Bir gün çok yakın hissedip ertesi gün geri çekilmek isteyebilirsin. Sevgiye ihtiyacın var ama aynı zamanda savunma mekanizmaların da çok güçlü çalışıyor. İnsanlara güvenmek istiyorsun fakat hayal kırıklığı ihtimali seni yoruyor. Bu bağlanma stiline sahip insanlar genellikle çok derin hissederler. İç dünyan biraz gece denizi gibi: sakin görünür ama altında güçlü akıntılar vardır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın