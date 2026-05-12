Bağlanma Stilin Ne? Güvenli mi, Kaçıngan mı, Kaygılı mı?

Senin içinde iki farklı ses var: biri yakın olmak istiyor, diğeri ise incinmekten korkuyor. Bu yüzden ilişkiler bazen senin için duygu labirentine dönüşebiliyor. Bir gün çok yakın hissedip ertesi gün geri çekilmek isteyebilirsin. Sevgiye ihtiyacın var ama aynı zamanda savunma mekanizmaların da çok güçlü çalışıyor. İnsanlara güvenmek istiyorsun fakat hayal kırıklığı ihtimali seni yoruyor. Bu bağlanma stiline sahip insanlar genellikle çok derin hissederler. İç dünyan biraz gece denizi gibi: sakin görünür ama altında güçlü akıntılar vardır.