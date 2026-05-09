article/comments
article/share
Haberler
Test
Kişilik Testleri
Sen Türk Dizilerinin Hangi Efsane Kötü Karakterisin?

Sen Türk Dizilerinin Hangi Efsane Kötü Karakterisin?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
09.05.2026 - 16:01

Her hikayenin bir kahramanı varsa, bir de unutulmaz kötü karakteri vardır. Kimisi zekasıyla, kimisi acımasızlığıyla, kimisi de karizmasıyla hafızalara kazınır. Peki senin içindeki “karanlık taraf” hangi efsane Türk dizisi kötü karakterine benziyor? Bu testte vereceğin cevaplar, senin o gizli yönünü ortaya çıkaracak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Güç senin için ne demek?

2. İnsanlara yaklaşımın nasıldır?

2. İnsanlara yaklaşımın nasıldır?

3. Birine kızdığında nasıl davranırsın?

3. Birine kızdığında nasıl davranırsın?

4. Hayatta en önemli şey nedir?

4. Hayatta en önemli şey nedir?

5. Sana yapılan bir hatayı unutur musun?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. İnsanlar seni genelde nasıl tanımlar?

7. En büyük silahın nedir?

8. Bir ortamda liderlik söz konusu olunca...

8. Bir ortamda liderlik söz konusu olunca...

9. Risk almak konusunda nasılsın?

10. Geçmişin senin için ne demek?

10. Geçmişin senin için ne demek?
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sen Emir Kozcuoğlu'sun!

Sen Emir Kozcuoğlu'sun!

Senin içinde yoğun, hatta zaman zaman tehlikeli bir tutku var. Bir şeyi istediğinde onun peşini bırakmazsın ve bu seni hem güçlü hem de korkutucu kılar. Kontrol senin için vazgeçilmezdir; insanların, olayların ve hatta duyguların kontrol altında olmasını istersin. Kaybetmek fikri seni rahatsız eder, bu yüzden riskli ve sert kararlar almaktan çekinmezsin. Aşkı bile bir sahiplenme biçimi olarak yaşayabilirsin. Bu bakış açısı seni karizmatik ama aynı zamanda zor biri yapıyor. Senin en büyük sınavın, kontrol ile özgürlük arasındaki dengeyi kurabilmek.

Sen Ferhunde'sin!

Sen Ferhunde'sin!

Sen bulunduğun ortamda ayakta kalmayı çok iyi bilen birisisin. İnsanların zayıf noktalarını sezme konusunda doğal bir yeteneğin var ve bunu gerektiğinde kullanmaktan çekinmezsin. Hayat sana her zaman kolay davranmamış olabilir, bu yüzden sen de kendi kurallarını koymayı öğrenmişsin. Duygularını çoğu zaman geri planda tutar, mantığınla hareket edersin. İnsanlar seni bazen çıkarcı olarak görebilir ama sen aslında sadece hayatta kalmaya çalışıyorsun. Zekân ve uyum yeteneğin seni her ortamda bir adım öne çıkarıyor.

Sen Kenan Birkan'sın!

Sen Kenan Birkan'sın!

Senin dünyanda her şey bir planın parçasıdır. Acele etmezsin, beklemeyi bilirsin ve doğru an geldiğinde hamleni yaparsın. Duygularını kontrol etmekte ustasındır, bu da seni dışarıdan bakıldığında çözülmesi zor biri haline getirir. İnsanlara karşı mesafelisindir çünkü güven senin için kolay kazanılan bir şey değildir. Senin en büyük gücün sabrın ve zekândır. Ancak bu kadar kontrollü olmak bazen seni yalnızlaştırabilir. Sen bir gölge oyuncususun; sahne senin olmasa bile oyunu sen yönetirsin.

Sen Merve Aksak'sın!

Sen Merve Aksak'sın!

Sen sosyal zekanın gücünü sonuna kadar kullanan birisisin. İnsan ilişkilerinde ustasın; ortamı okumayı ve buna göre hareket etmeyi çok iyi bilirsin. Güç senin için sadece fiziksel ya da maddi değil, aynı zamanda sosyal bir konumdur. İnsanları yönlendirebilir, dengeleri değiştirebilirsin. Kendine güvenin yüksek ve bunu etrafına net bir şekilde yansıtıyorsun. Ancak, bu güç oyunu bazen seni yorabilir çünkü sürekli güçlü görünmek zorunda hissedebilirsin. Sen, bulunduğun ortamın görünmez liderisin.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın