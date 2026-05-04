İlişki Testleri
İlişki Testi: Terk Etmeden Önce Verdiğin Son Sinyal Ne?

İnci Döşer
04.05.2026 - 16:01

Bazen bir ilişki bitmeden çok önce sinyaller verilir. Söylenmeyenler, ertelenen konuşmalar, küçük ama anlamlı geri çekilmeler... Peki sen bir ilişkiden kopmadan hemen önce nasıl davranırsın? Fark ettirmeden mi uzaklaşırsın yoksa sessiz çığlıklar mı atarsın? Bu test, terk etmeden önce verdiğin o son sinyali ortaya çıkarıyor.

1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. İlişkide kendini uzak hissetmeye başladığında ne yaparsın?

4. Partnerin bir şeylerin yolunda gitmediğini sorduğunda nasıl cevap verirsin?

5. Mesajlaşma sıklığın nasıl değişir?

6. Birlikte geçirdiğiniz zaman hakkında ne hissedersin?

7. Tartışmalara yaklaşımın nasıl olur?

8. İçinde biriken duygularla ne yaparsın?

9. Gelecek planları konuşulduğunda ne yaparsın?

10. Sosyal ortamlarda partnerine davranışın nasıldır?

Sen terk etmeden önce sessizleşirsin!

Sen ilişkiden çıkmadan önce sesini kısmayı tercih ediyorsun. İçinde çok şey yaşansa da dışarıya minimum yansıtıyorsun. Uzaklaşman yavaş ama belirgin. Karşındaki kişi çoğu zaman ne olduğunu anlamadan seni kaybedebiliyor. Bu, seni koruyan bir mekanizma gibi çalışsa da bazen karşı taraf için kafa karıştırıcı olabiliyor. Senin vedan bir kapanan kapı gibi; ses çıkarmadan ama kesin.

Sen terk etmeden önce soğuk davranırsın!

Senin sinyalin yavaş yavaş düşen bir sıcaklık gibi. Bir anda değil ama fark edilir şekilde değişiyorsun. İlgin azalıyor, iletişimin seyrekleşiyor ve karşındaki kişi bu değişimi hissediyor. Tam olarak kopmadan önce uzun bir geçiş sürecin oluyor. Bu süreçte aslında kararını çoktan vermiş oluyorsun ama uygulamaya zamana yayıyorsun. Senin vedan uzun bir gün batımı gibi.

Sen terk etmeden önce gelgitli davranırsın!

Sen ayrılmadan önce en karmaşık sinyalleri verenlerden birisin. Bir gün yakın, bir gün uzak olabiliyorsun. Bu durum hem seni hem karşındaki kişiyi yorabiliyor. İçinde netleşmeyen duyguların davranışlarına yansıyor. Aslında gitmekle kalmak arasında sıkışıp kalıyorsun. Bu yüzden verdiğin sinyaller de çelişkili oluyor. Senin vedan bir ileri bir geri giden dalgalar gibi.

Sen terk etmeden önce mesafeli davranırsın!

Sen ilişkiden kopmadan önce sinyallerini oldukça net veriyorsun. Davranışların değişiyor ama bu değişim bilinçli ve kontrollü. Karşındaki kişi ne olduğunu büyük ölçüde anlayabiliyor. Konuşmaktan kaçmıyorsun ama tamamen de ani davranmıyorsun. Bu seni hem dürüst hem de güçlü bir konuma getiriyor. Senin vedan kapıyı kapatmadan önce ışığı kapatmak gibi; açık, net ve anlaşılır.

