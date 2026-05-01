İlişkilerinde En Büyük Kırılma Noktan Ne?

İnci Döşer
01.05.2026 - 20:01

Her ilişki bir hikaye… ve her hikayenin bir kırılma anı vardır. Bazen bir söz, bazen bir sessizlik, bazen de içten içe büyüyen bir his her şeyi değiştirir. Peki senin ilişkilerinde ipleri koparan o görünmez çizgi nerede başlıyor? Bu testte vereceğin cevaplara göre ilişkilerinde seni en çok zorlayan ve kırılmana neden olan temel noktayı keşfedeceğiz.

1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Partnerin plan yaptığı halde son anda iptal ederse ne hissedersin?

4. Tartışma sırasında partnerin sesini yükseltirse ne yaparsın?

5. Partnerinin telefonunu sakladığını fark edersen?

6. Özel bir günü unutursa?

7. Partnerin seni başkalarıyla kıyaslarsa?

8. Mesajlarına geç cevap verirse?

9. Sana verdiği bir sözü tutmazsa?

10. Tartışma sonrası ilk adımı kim atmalı?

Senin en büyük kırılma noktan güveninin kırılması!

Senin ilişkilerde en hassas olduğun nokta güven. Bir kez sarsıldığında eski haline dönmek senin için neredeyse imkansız. Güven, senin için sadece bir duygu değil, ilişkinin temel direği. En küçük bir şüphe, gizleme ya da tutarsızlık sende büyük bir kırılma yaratıyor. Bu yüzden ilişkilerinde ya çok sağlam ilerliyorsun ya da bir anda tamamen kopuyorsun. Aslında bu, duygularının ne kadar derin olduğunu gösteriyor. Ama bazen her şeyi siyah beyaz görmek yerine gri alanlara da izin vermek sana iyi gelebilir.

Senin en büyük kırılma noktan değersiz hissetmek!

Senin kırılma noktan, değer görmediğini hissettiğin an başlıyor. Küçük gibi görünen şeyler bile senin için büyük anlamlar taşıyor. Unutulan bir gün, geç gelen bir mesaj ya da eksik bir ilgi… Hepsi sende “önemli değilim” duygusunu tetikliyor. Aslında sen çok ince düşünen ve detaylara önem veren birisin. Bu yüzden beklentin de aynı hassasiyeti görmek. Ama herkes senin gibi hissetmeyebilir. Duygularını açıkça ifade ettiğinde ilişkilerin çok daha dengeli hale gelebilir.

Senin kırılma noktan iletişimsizlik!

Senin için bir ilişkinin kalbi iletişim. Konuşulmadığında, anlaşılmadığında ya da duygular paylaşılmadığında yavaş yavaş uzaklaşıyorsun. İçine atmak ya da karşı tarafın anlamasını beklemek zamanla seni yoruyor. Aslında çözüm odaklı ve dengeli bir yapın var ama karşılık alamadığında bu seni kırıyor. Sen konuşarak çözmek isteyenlerdensin. Bu yüzden sessizlik, kaçış ve yüzeysel davranışlar senin en büyük kırılma tetikleyicin.

Senin en büyük kırılma noktan saygısızlık!

Senin kırılma noktan oldukça net: saygı. Bir ilişkide sınırların aşılması, küçük düşürülmek, kıyaslanmak ya da görmezden gelinmek senin için kabul edilemez. Bu tarz durumlar olduğunda geri dönüş kapısını hızlıca kapatabiliyorsun. Çünkü sen kendine saygı duyulmasını bir seçenek değil, zorunluluk olarak görüyorsun. Bu da seni güçlü biri yapıyor. Ama bazen ani kopuşlar yerine durumu analiz etmek ve karşı tarafa alan tanımak daha sağlıklı sonuçlar doğurabilir.

İlginizi çekebilir:

