Özgür Özel'in Rozet Taktığı Arif Kocabıyık'ın CHP Üyelik İşlemleri Durduruldu
Yaptığı sokak röportajlarıyla tanınan ve kısa süre önce CHP rozeti taktığı görülen Arif Kocabıyık’ın parti üyeliğine ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi’nden açıklama yapıldı. Açıklamada, 'Cumhuriyet Halk Partisi’nin ilkeleri ve değerleriyle bağdaşmayan davranışlar kabul edilemez. Bu nedenle gerekli değerlendirme derhal yapılmış; henüz resmi kayıt işlemi yapılmayan Arif Kocabıyık’ın parti üyelik işlemleri durdurulmuştur' denildi.
Resmi kayıt süreci tamamlanmadığı açıklandı.
CHP'den konuyla ilgili açıklama yayınlandı:
