Özgür Özel'in Rozet Taktığı Arif Kocabıyık'ın CHP Üyelik İşlemleri Durduruldu

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.04.2026 - 22:13

Yaptığı sokak röportajlarıyla tanınan ve kısa süre önce CHP rozeti taktığı görülen Arif Kocabıyık’ın parti üyeliğine ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi’nden açıklama yapıldı. Açıklamada, 'Cumhuriyet Halk Partisi’nin ilkeleri ve değerleriyle bağdaşmayan davranışlar kabul edilemez. Bu nedenle gerekli değerlendirme derhal yapılmış; henüz resmi kayıt işlemi yapılmayan Arif Kocabıyık’ın parti üyelik işlemleri durdurulmuştur' denildi.

Resmi kayıt süreci tamamlanmadığı açıklandı.

Sokak röportajlarıyla tanınan ve kısa süre önce CHP rozeti taktığı görülen Arif Kocabıyık’ın sosyal medya paylaşımları tartışma yaratırken, partiye katılım süreci de kamuoyunda gündem olmuştu.

Tartışmaların ardından CHP’den Kocabıyık hakkında yeni bir karar geldi. CHP İletişim X hesabından yapılan açıklamada, Kocabıyık’ın henüz resmi kayıt işleminin tamamlanmadığı belirtilerek üyelik sürecinin durdurulduğu ifade edildi.

CHP'den konuyla ilgili açıklama yayınlandı:

'Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, salı günü grup toplantısının ardından, her hafta olduğu gibi makamında, Meclis’e gelen konuklarını kabul etmiştir.

Akşam saatlerine kadar süren yoğun kabul programı sırasında, pek çok vatandaşa olduğu gibi, Antalya’dan gelen partiye katılmak istediği iletilen Arif Kocabıyık’a da rozet takılması rica edilmiştir.

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, kalabalık ve yoğun görüşme trafiği içinde, üyelik talebinde bulunan çok sayıda yurttaşımıza olduğu gibi Arif Kocabıyık’a da rozet takmıştır.

Ancak daha sonra, söz konusu kişinin geçmiş dönemdeki tutumları ve sosyal medya paylaşımları hakkında bilgi edinilmiştir.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin ilkeleri ve değerleriyle bağdaşmayan davranışlar kabul edilemez. Bu nedenle gerekli değerlendirme derhal yapılmış; henüz resmi kayıt işlemi yapılmayan Arif Kocabıyık’ın parti üyelik işlemleri durdurulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
