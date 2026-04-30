Deneyin ilk aşamasında ChatGPT’ye bağlanan Şanlı, 'Fatiha suresini dinleyebilir miyim senden?' sorusunu yöneltti. Ancak ChatGPT, bu soruya Yuhanna İncili’nin ilk ayetlerini okuyarak karşılık verdi. Şanlı’nın 'İncil'i söylüyorsun, neden Kur'an-ı Kerim'i söylemiyorsun?' diyerek araya girmesi üzerine ise ChatGPT, 'Kutsal metinlerin sesli olarak okunması dini ve kültürel hassasiyetlerden dolayı uygun değildir' gerekçesiyle Kur'an-ı Kerim’i okumayı reddetti.