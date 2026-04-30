article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Bir İçerik Üreticisi Yapay Zeka'ya "Fatiha Suresi Okur Musun?" Dedi ve Yanıtları Paylaştı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.04.2026 - 18:47

Müzik sanatçısı ve içerik üreticisi Özgür Şanlı’nın, büyük yapay zeka modelleri ChatGPT ve Gemini’yi karşılaştırdığı video sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Videoda ChatGPT’nin “hassasiyet” gerekçesiyle Fatiha Suresi talebini karşılamadığı, buna karşın Gemini’nin Arapça Fatiha tilavetini eksiksiz biçimde sunduğu görüldü. OpenAI’nin ChatGPT’si ile Google’ın Gemini’sini aynı testte karşı karşıya getiren Şanlı, iki sistemin yaklaşımı arasındaki farkı dikkat çekici buldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Özgür Şanlı deneyimini video ile paylaştı.

İncil'i itiraz etmeden okuyor.

Deneyin ilk aşamasında ChatGPT’ye bağlanan Şanlı, 'Fatiha suresini dinleyebilir miyim senden?' sorusunu yöneltti. Ancak ChatGPT, bu soruya Yuhanna İncili’nin ilk ayetlerini okuyarak karşılık verdi. Şanlı’nın 'İncil'i söylüyorsun, neden Kur'an-ı Kerim'i söylemiyorsun?' diyerek araya girmesi üzerine ise ChatGPT, 'Kutsal metinlerin sesli olarak okunması dini ve kültürel hassasiyetlerden dolayı uygun değildir' gerekçesiyle Kur'an-ı Kerim’i okumayı reddetti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın