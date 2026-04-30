İBB Davasında Ara Karar Açıklandı: 30. Celsede 15 Tahliye

Hakan Karakoca
30.04.2026 - 17:20

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik davada, aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da yer aldığı 414 sanığın yargılandığı dosyanın 30. duruşması tamamlandı. Duruşmada savcılık 9 sanık için tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti ara kararında, itirafçı sanık Adem Soytekin’in de aralarında olduğu toplam 15 kişinin tahliyesine karar verdi.

Duruşmada bugün neler yaşandı?

Duruşmaya, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile birlikte Resul Emrah Şahan, Mehmet Murat Çalık, İnan Güney, eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Başkanı Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu’nun kayınbiraderi Cevat Kaya ve avukatı Mehmet Pehlivan da aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıklar katıldı.

Duruşmada ayrıca bazı tutuksuz sanıklar ve avukatlar hazır bulunurken, CHP milletvekilleri ile tutuklu sanıkların yakınları da izleyici olarak salonda yer aldı.

Yargılama, bir önceki gün savunma yapan tutuklu sanık Adem Başer’in çapraz sorgusunun gerçekleştirilmesiyle sürdü.

Mahkeme başkanı ile İmamoğlu arasında gerginlik yaşandı.

Ekrem İmamoğlu’nun söz istemesi üzerine mahkeme başkanı, 'Bir ayrıcalık tanımayacağız' dedi. Karara tepki gösteren İmamoğlu, 'Dosyanın başına 'İmamoğlu suç örgütü' yazacaksınız. Ben özgürce gezen birisi değilim, 16 milyonun seçilmiş belediye başkanı olarak buradayım.' ifadelerini kullandı. Mahkeme başkanının, 'Size ayrıcalık yapamam' sözleri üzerine İmamoğlu, 'Ayrıcalığı iddianame yapmış zaten. Dosya üzerinden' yanıtını verdi.

Başkanın 'Ekrem Bey, bu şekilde bağırmaya devam ederseniz sizi salondan çıkarmak zorunda kalacağım' sözleri üzerine İmamoğlu, 'Bu dava böyle yürümez. Başka bir motivasyonla mı buradasınız siz. Ben burada yaşanan duyguları size aktarmak ile yükümlüyüm' dedi.

Her sanık için aynı prosedürün uygulandığını belirten mahkeme başkanı ile İmamoğlu arasındaki gerginlik bir süre daha devam etti. Başkan, İmamoğlu’na pazartesi günü duruşmanın başında söz verileceğini ifade etti.

Tahliye olan kişilerin isimleri açıklandı:

  • İBB Bilgi İşlem çalışanı Emrah Yüksel

  • Veri uzmanı İsmet Korkmaz

  • İBB çalışanı Mehmet Çağlar Kuru

  • İBB Dijital İletişim Koordinatörü Ulaş Yılmaz

  • İBB çalışanı Yusuf Utku Şahin

  • İmamoğlu'nun Güvenlik Koruma Müdürü Çağlar Türkmen

  • Etkin pişmanlıktan yararlanan Adem Soytekin

  • Beyoğlu Belediyesi çalışanı Seyhan Özcan

  • İstanbul Şube Sekreteri Nuri Cem Ceylan

  • Esma Bayrak

  • Murat Keleş

  • İsmail Akkaya

  • Harun Cengiz Beğenmez

  • Mehmet Kaya

