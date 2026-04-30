İBB Davasında Ara Karar Açıklandı: 30. Celsede 15 Tahliye

Ekrem İmamoğlu’nun söz istemesi üzerine mahkeme başkanı, 'Bir ayrıcalık tanımayacağız' dedi. Karara tepki gösteren İmamoğlu, 'Dosyanın başına 'İmamoğlu suç örgütü' yazacaksınız. Ben özgürce gezen birisi değilim, 16 milyonun seçilmiş belediye başkanı olarak buradayım.' ifadelerini kullandı. Mahkeme başkanının, 'Size ayrıcalık yapamam' sözleri üzerine İmamoğlu, 'Ayrıcalığı iddianame yapmış zaten. Dosya üzerinden' yanıtını verdi.

Başkanın 'Ekrem Bey, bu şekilde bağırmaya devam ederseniz sizi salondan çıkarmak zorunda kalacağım' sözleri üzerine İmamoğlu, 'Bu dava böyle yürümez. Başka bir motivasyonla mı buradasınız siz. Ben burada yaşanan duyguları size aktarmak ile yükümlüyüm' dedi.

Her sanık için aynı prosedürün uygulandığını belirten mahkeme başkanı ile İmamoğlu arasındaki gerginlik bir süre daha devam etti. Başkan, İmamoğlu’na pazartesi günü duruşmanın başında söz verileceğini ifade etti.