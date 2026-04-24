Yargıtaydan 10 Yılını Dolduran Kiracılar İçin Emsal Karar Geldi

Birçok kiracının zaman zaman başvurduğu “davayı Yargıtay’a taşıyarak süreci uzatma” stratejisinin, bu karar sonrası etkisini yitirdiği belirtiliyor. İstinaf mahkemesinin verdiği kararın kesin nitelikte olduğu ifade edilirken, tahliye kararı çıkması durumunda dosyanın Yargıtay’a taşınamayacağı, bu nedenle sürecin kiracı açısından kesinleşeceği aktarılıyor.

Kira sözleşmesinin ilk yılı ve ardından başlayan 10 yıllık uzama süreci (toplam 11 yıl) tamamlandığında yeni hukuki durumun devreye girdiği, bu sürecin bitmesiyle birlikte riskin başladığı ifade ediliyor. Özellikle 2015 ve öncesinde yapılan kira sözleşmelerinin bu kapsamda değerlendirilebileceği belirtilirken, uzmanların hem kiracılara hem de ev sahiplerine sözleşme tarihlerini kontrol etmeleri yönünde uyarıda bulunduğu aktarılıyor.