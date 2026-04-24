article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Yargıtaydan 10 Yılını Dolduran Kiracılar İçin Emsal Karar Geldi

Yargıtaydan 10 Yılını Dolduran Kiracılar İçin Emsal Karar Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.04.2026 - 20:31

İstanbul Bölge Mahkemesi 49. Hukuk Dairesi, kira uyuşmazlıklarına ilişkin emsal niteliğinde bir karara imza attı. Karar, özellikle uzun süreli kiracılar açısından önemli görülen “sebep gösterilmeden tahliye edilememe” uygulamasında yeni bir döneme işaret ediyor.

Mahkeme, 10 yıllık uzama süresini dolduran kira sözleşmelerinde, mülk sahibinin tahliye hakkının daha güçlü şekilde dikkate alınması gerektiğine hükmederek, mal sahipleri lehine bir denge değişimine kapı araladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ev sahipleri için bahaneye gerek kalmadı.

Ev sahipleri için bahaneye gerek kalmadı.

Eski uygulamada ev sahiplerinin kiracıyı tahliye edebilmesi için genellikle konut ihtiyacı ya da taşınmazın yeniden inşası gibi somut gerekçeler göstermesi gerekiyordu.

Yeni emsal niteliğindeki kararla birlikte ise, 10 yıllık uzama süresini dolduran kira ilişkilerinde bu tür gerekçelere ihtiyaç duyulmadan, ev sahibinin talebi doğrultusunda sözleşmenin sona erdirilebilmesine imkân tanındığı ifade ediliyor.

3 ay önce ihtar şartı var.

3 ay önce ihtar şartı var.

Süreç otomatik olarak işlemiyor; ev sahiplerinin belirli bir hukuki takvime uyması gerekiyor. Tahliye hakkının kullanılabilmesi için kira sözleşmesindeki uzama süresinin sona ermesine en az 3 ay kala kiracıya noter aracılığıyla yazılı ihtar gönderilmesi şart.

Bu sürenin kaçırılması halinde ev sahibi tahliye hakkını o dönem için kullanamıyor ve bir sonraki uzama dönemini beklemek zorunda kalıyor.

Kimler risk altında?

Kimler risk altında?

Birçok kiracının zaman zaman başvurduğu “davayı Yargıtay’a taşıyarak süreci uzatma” stratejisinin, bu karar sonrası etkisini yitirdiği belirtiliyor. İstinaf mahkemesinin verdiği kararın kesin nitelikte olduğu ifade edilirken, tahliye kararı çıkması durumunda dosyanın Yargıtay’a taşınamayacağı, bu nedenle sürecin kiracı açısından kesinleşeceği aktarılıyor.

Kira sözleşmesinin ilk yılı ve ardından başlayan 10 yıllık uzama süreci (toplam 11 yıl) tamamlandığında yeni hukuki durumun devreye girdiği, bu sürecin bitmesiyle birlikte riskin başladığı ifade ediliyor. Özellikle 2015 ve öncesinde yapılan kira sözleşmelerinin bu kapsamda değerlendirilebileceği belirtilirken, uzmanların hem kiracılara hem de ev sahiplerine sözleşme tarihlerini kontrol etmeleri yönünde uyarıda bulunduğu aktarılıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın