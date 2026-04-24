İsrail Başbakanı Netanyahu'ya 2024 Yılında Prostat Kanseri Teşhisi Konulmuş

Benyamin Netanyahu’nun vücudunda tespit edilen lezyonun 0,9 milimetre çapında olduğu bildirildi. İsrail Başbakanlık Ofisi’nin açıklamasında, Netanyahu’nun daha önce kansere yakalandığını ortaya koyan ve bugün yayımlanan sağlık raporunun kamuoyuna gecikmeli sunulmasının kendi talebi olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu gecikmenin gerekçesi olarak Gazze’ye yönelik savaşın en yoğun döneminde konunun gündeme getirilmemesi ve İran yönetiminin İsrail’e karşı daha fazla kara propaganda yürütmesinin önüne geçilmek istenmesi gösterildi.