İsrail Başbakanı Netanyahu'ya 2024 Yılında Prostat Kanseri Teşhisi Konulmuş

İsrail Başbakanı Netanyahu'ya 2024 Yılında Prostat Kanseri Teşhisi Konulmuş

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.04.2026 - 17:25

Benyamin Netanyahu’nun 2024 yılının sonlarında prostat kanserine yakalandığı açıklandı. İsrail Başbakanlık Ofisi, söz konusu bilginin, İran yönetiminin İsrail’e yönelik kara propaganda faaliyetlerini engellemek amacıyla gecikmeli olarak kamuoyuyla paylaşıldığını duyurdu.

Hastalığı tedavi süreci sonrasında atlatmış.

Hastalığı tedavi süreci sonrasında atlatmış.

Benyamin Netanyahu’nun 2024 yılının sonunda prostat kanserine yakalandığı ortaya çıktı. İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Netanyahu’nun sağlık durumuna ilişkin detaylar paylaşıldı.

Açıklamaya göre, yaklaşık bir buçuk yıl önce prostat ameliyatı geçiren Netanyahu’da, rutin kontroller sırasında kanser tespit edildi. Metastaz yapmamış küçük bir lezyonun erken aşamada belirlenmesi üzerine uygulanan tedavinin başarılı geçtiği ve Netanyahu’nun hastalığı atlattığı ifade edildi.

Kara propagandadan korktukları için açıklanmamış.

Kara propagandadan korktukları için açıklanmamış.

Benyamin Netanyahu’nun vücudunda tespit edilen lezyonun 0,9 milimetre çapında olduğu bildirildi. İsrail Başbakanlık Ofisi’nin açıklamasında, Netanyahu’nun daha önce kansere yakalandığını ortaya koyan ve bugün yayımlanan sağlık raporunun kamuoyuna gecikmeli sunulmasının kendi talebi olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu gecikmenin gerekçesi olarak Gazze’ye yönelik savaşın en yoğun döneminde konunun gündeme getirilmemesi ve İran yönetiminin İsrail’e karşı daha fazla kara propaganda yürütmesinin önüne geçilmek istenmesi gösterildi.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
