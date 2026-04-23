article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Bakanlıktan Yeni Taklit ve Tağşiş Listesi Yayınlandı: Yine Aynı Şehirde At ve Eşek Eti Çıktı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.04.2026 - 23:14

Tarım ve Orman Bakanlığı, mandıradan kasaba kadar uzanan gıda denetimlerini sürdürmeye devam ediyor.

Yapılan kontrollerde uygunsuz üretim tespit edilen markalar ve işletmeler, taklit ve tağşiş listesinde kamuoyuyla paylaşılıyor. Zaman zaman büyük firmaların da yer aldığı liste, dün yeniden güncellenerek kamuoyuna duyuruldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mersin'de at ve eşek eti çıktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan son taklit ve tağşiş listesinde, bazı işletmelerde tek tırnaklı et tespiti yapıldığı bildirildi.

Mersin’de faaliyet gösteren “Göksel Yemekçilik” ve “Onur Tantuni” adlı işletmelerde yapılan denetimlerde, ürünlerde at ve eşek eti (tek tırnaklı) bulunduğu iddia edildi.

Öte yandan, geçtiğimiz aylarda yine Mersin’de bir aşhanede şampiyon yarış atı Smart Latch’in kesilerek tüketildiğine dair haberler kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Öne çıkan bazı markalar dikkat çekti.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde, bazı gıda ürünlerinde uygunsuzluk tespit edildi.

“Pekmez Dünyası”na ait bitkisel karışımlı macunda ilaç etken maddesi bulunduğu, “Özvarlı Süt Ürünleri” ve “Çiğdem Kuzdere” markalı tereyağlarında ile “Muhittinoğlu” yoğurtlarında bitkisel yağ tespit edildiği bildirildi.

Ayrıca “Damar” markalı kaymaklı yoğurtta nişasta, “Sühabey” markalı yarım yağlı taze beyaz peynirde ise beyan edilenden düşük yağ oranı belirlendi.

⬇️

⬇️

⬇️

⬇️

⬇️

⬇️

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın