Antalya'daki 56 Yıllık Kadastro Davası Sonuçlandı

Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen “Sıfır Kadastro Dosyası” hedefi kapsamında, yargı süreçlerinin hızlandırılması ve uzun süren mülkiyet belirsizliklerinin sona erdirilmesi amaçlanıyor.

Bu çalışmalarla birlikte adalet sisteminin daha etkin işlemesi ve yargıya duyulan güvenin artırılması hedefleniyor. Proje çerçevesinde Türkiye genelinde yıllardır devam eden kadastro davalarının çözümü hız kazanırken, Kumluca’da 56 yıldır süren bir dava da karara bağlandı.

Kumluca Kadastro Mahkemesi’nde 5 Mart 1970’te açılan ve 18 hak sahibini ilgilendiren mülkiyet uyuşmazlığı davasında mahkeme, 16 Nisan 2026 tarihinde hükmünü açıkladı.