Antalya'daki 56 Yıllık Kadastro Davası Sonuçlandı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.04.2026 - 22:13

Kumluca’da 1970 yılında açılan ve 18 hak sahibini ilgilendiren kadastro davası, 56 yıl sonra karara bağlandı.

Kumluca Kadastro Mahkemesi’nde görülen mülkiyet uyuşmazlığı davası 5 Mart 1970’te açıldı. Yıllarca süren yargılama sürecinin ardından mahkeme, 16 Nisan 2026’da kararını açıkladı.

1970'den beri çözümsüzdü.

Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen “Sıfır Kadastro Dosyası” hedefi kapsamında, yargı süreçlerinin hızlandırılması ve uzun süren mülkiyet belirsizliklerinin sona erdirilmesi amaçlanıyor.

Bu çalışmalarla birlikte adalet sisteminin daha etkin işlemesi ve yargıya duyulan güvenin artırılması hedefleniyor. Proje çerçevesinde Türkiye genelinde yıllardır devam eden kadastro davalarının çözümü hız kazanırken, Kumluca’da 56 yıldır süren bir dava da karara bağlandı.

Yeni stratejiler geliştiriliyor.

Adalet Bakanlığı tarafından kadastro davalarının daha hızlı sonuçlanması amacıyla yargı teşkilatına yönelik yeni destek mekanizmaları devreye alındı.

Bu kapsamda özellikle keşif süreçleri, taraf teşkili ve personel yetersizliği gibi yapısal sorunlara odaklanılarak yeni stratejiler geliştirildi.

Türkiye genelinde kadastro uyuşmazlıklarının büyük bölümünün çözülmesinin, yalnızca yargı üzerindeki iş yükünü azaltmakla kalmayıp aynı zamanda toplumsal güvenin güçlenmesine de katkı sağlaması hedefleniyor.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
