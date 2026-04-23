Haberler
Ekonomi
SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan Emeklileri Heyecanlandıran Tahmin Geldi

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.04.2026 - 19:49

Özgür Erdursun, açlık sınırının 35 bin TL seviyesine yaklaştığı bir ortamda mevcut maaş artışlarının yetersiz kaldığını belirtti. Erdursun, sistemde köklü bir reforma ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, prim gün sayısı ve sigortalılık süresini esas alan yeni bir modelin gündeme alınması gerektiğini ifade etti.

Yapılan zam tepki çekmişti.

Ocak 2026’da SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 12,19, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 18,60 oranında ek artış yapılmıştı. Buna rağmen en düşük emekli maaşında yaşanan iyileştirme, beklentileri karşılamadı.

Bu kapsamda en düşük emekli aylığına yüzde 18,4 oranında zam yapılarak 20 bin TL seviyesine çıkarılmıştı. Ancak söz konusu artışın ne emekliler ne de memurlar açısından yeterli bulunmadığı ifade ediliyor.

Açlık sınırının 35 bin TL seviyesine yaklaşmasıyla birlikte hayat pahalılığı emekliler üzerinde baskıyı artırırken, maaşlardaki dengesizlik ve düşük gelir düzeyi kamuoyunda tepkilere yol açıyor.

"Muallak konuşmalarla zaman kazanıyorlar"

Özgür Erdursun, YouTube’daki canlı yayında emeklilik sistemine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Erdursun, mevcut yapının güncellenmesi gerektiğini belirterek yasal düzenleme ihtiyacına vurgu yaptı.

Prim ödemeleri, prim gün sayısı ve sigortalılık süresi gibi kriterlerin birlikte ele alınması gerektiğini ifade eden Erdursun, emekli aylıklarının yeniden düzenlenmesi için “intibak yasası” benzeri bir düzenlemenin gündeme alınabileceğini söyledi.

Ayrıca hükümet yetkililerinin açıklamalarını “belirsiz ve zaman kazanmaya yönelik” olarak değerlendiren Erdursun, sürece ilişkin net bir tarih de paylaştığını ifade etti.

Erdursun, 2026'da zam beklemiyor.

Özgür Erdursun, iktidar kanadının emeklilik düzenlemelerine ilişkin yaklaşımını değerlendirerek “Ne yapıp ne edip 2026’yı da atlatalım, 2027’ye bakarız” şeklinde bir bakış açısının öne çıktığını ifade etti.

Bayram ikramiyelerine de değinen Erdursun, mevcut rakamın büyük ölçüde değişmeyeceğini düşündüğünü belirtti. İkramiyenin 4 bin TL seviyesinde kalabileceğini söyleyen Erdursun, tepkiler doğrultusunda sınırlı bir artış olabileceğini, seçim döneminde ise 5 bin TL’ye çıkarılmasının gündeme gelebileceğini dile getirdi.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
