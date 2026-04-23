SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan Emeklileri Heyecanlandıran Tahmin Geldi

Ocak 2026’da SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 12,19, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 18,60 oranında ek artış yapılmıştı. Buna rağmen en düşük emekli maaşında yaşanan iyileştirme, beklentileri karşılamadı.

Bu kapsamda en düşük emekli aylığına yüzde 18,4 oranında zam yapılarak 20 bin TL seviyesine çıkarılmıştı. Ancak söz konusu artışın ne emekliler ne de memurlar açısından yeterli bulunmadığı ifade ediliyor.

Açlık sınırının 35 bin TL seviyesine yaklaşmasıyla birlikte hayat pahalılığı emekliler üzerinde baskıyı artırırken, maaşlardaki dengesizlik ve düşük gelir düzeyi kamuoyunda tepkilere yol açıyor.