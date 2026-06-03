Sadettin Saran, Lookman Transferinin Neden Olmadığını Anlattı: "O Gece Malum Sebeplerden Döndüm"
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Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, HT Spor canlı yayınına katılarak gündeme dair açıklamalarda bulundu. Saran, Fenerbahçeli taraftarların çok istemesine rağmen Lookman transferinin neden gerçekleşmediğini anlattı. Saran, yasaklı madde operasyonunda hakkında gözaltı kararı çıkınca transfer görüşmesinden apar topar ayrılıp Türkiye’ye döndüğünü ve oluşan belirsiz durum nedeniyle transferin olmadığını iddia etti.
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Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran hakkında yasaklı madde operasyonu nedeniyle gözaltı kararı verilmişti.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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