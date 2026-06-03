article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Sadettin Saran, Lookman Transferinin Neden Olmadığını Anlattı: "O Gece Malum Sebeplerden Döndüm"

Sadettin Saran, Lookman Transferinin Neden Olmadığını Anlattı: "O Gece Malum Sebeplerden Döndüm"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
03.06.2026 - 22:46
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, HT Spor canlı yayınına katılarak gündeme dair açıklamalarda bulundu. Saran, Fenerbahçeli taraftarların çok istemesine rağmen Lookman transferinin neden gerçekleşmediğini anlattı. Saran, yasaklı madde operasyonunda hakkında gözaltı kararı çıkınca transfer görüşmesinden apar topar ayrılıp Türkiye’ye döndüğünü ve oluşan belirsiz durum nedeniyle transferin olmadığını iddia etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran hakkında yasaklı madde operasyonu nedeniyle gözaltı kararı verilmişti.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran hakkında yasaklı madde operasyonu nedeniyle gözaltı kararı verilmişti.

Saran, gözaltına alındıktan sonra yurt dışına çıkış yasağı ile serbest kalmıştı. HT Spor ekranlarında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı, “malum olay” olmasaydı Fenerbahçe’nin geçtiğimiz sezonun devre arasında Lookman’ı transfer edeceğini açıkladı.

'Lookman transferinde biz iyi anlaşılamadık. Bu da daha çok bizden kaynaklanıyor. Onun iletişimini biz iyi yapamadık. Hani bahanelere sığınmıyorum ama o süreçte hukuki süreç, ara transfer, meşhur ihaledeki müteahhidin geri çekilmesi, nakit planlaması... Her şey peş peşe geldi ve o arada onun iletişimini biz iyi yapamadık. Halbuki Lookman'ın alınmamasının sebebi teminat mektubu değil. O işin aslı şu: Ben o masada birebir olan biriydim. Teknik kadro, futbol aklımız, herkes Lookman konusunda hemfikirdi. 'O istedi, bu istemedi' hepsi yalan. Herkes istedi. 'Yok işte burada o evrak var, orada bu var' hepsi yalan. Yurt dışına sırf bu iş için gittim. Oyuncunun menajeriyle görüştüm. Afrika Kupası'nda Fas'ta Lookman ile buluşacağımı söyledim ki çok hoşuna gitti. O akşam da Atalanta'nın yöneticileriyle buluşurken malum sebeplerden apar topar kalktım ve geri döndüm. Karşı tarafta böyle olunca tabii birdenbire masadan kalkmamız onlar için ne olacağı belirsiz bir durum oldu. Orası da transferin kırılma noktası oldu. Ve biz daha sonra teminat mektubunu vermiş olsak da vermesek de o transfer yürümeyecekti, olmayacaktı.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın