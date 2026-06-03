Acun Ilıcalı İngiliz Taraftarları Bu Sene de Türkiye'de Ağırlıyor: 200 Taraftar Antalya'da!
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Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig’e yükselmeyi başardı. Acun'un takımının başarısı, sadece İngiliz taraftarları değil, Türk vatandaşları da sevindirdi! Ülkemizde de büyük bir coşkuyla kutlanan zafer, şimdi de İngiliz taraftarların Türkiye'ye gelmesiyle taçlandı.
200 şanslı taraftar, Acun Ilıcalı’nın daveti ve resmi seyahat sponsoru Corendon Airlines’ın katkılarıyla Antalya’da ağırlanıyor.
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Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin başarısı, hepimizi gururlandırdı.
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Şanslı taraftarlar, Corendon Airlines’ın Hull City’e özel tasarladığı kaplan logolu uçak ile İngiltere’den Türkiye’ye geldi.
Acun, iki ülke arasında adeta bir kültür elçisi rolü üstlendi.
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