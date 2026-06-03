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Acun Ilıcalı İngiliz Taraftarları Bu Sene de Türkiye'de Ağırlıyor: 200 Taraftar Antalya'da!

Acun Ilıcalı İngiliz Taraftarları Bu Sene de Türkiye'de Ağırlıyor: 200 Taraftar Antalya'da!

Mira Hanım
Mira Hanım - Onedio Üyesi
03.06.2026 - 10:39
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Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig’e yükselmeyi başardı. Acun'un takımının başarısı, sadece İngiliz taraftarları değil, Türk vatandaşları da sevindirdi! Ülkemizde de büyük bir coşkuyla kutlanan zafer, şimdi de İngiliz taraftarların Türkiye'ye gelmesiyle taçlandı.

200 şanslı taraftar, Acun Ilıcalı’nın daveti ve resmi seyahat sponsoru Corendon Airlines’ın katkılarıyla Antalya’da ağırlanıyor.

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Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin başarısı, hepimizi gururlandırdı.

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin başarısı, hepimizi gururlandırdı.

Acun Ilıcalı, bu zaferin ardından Premier Lig'de takımı olan ilk Türk oldu. Bu başarı bizim de göğsümüzü kabartırken sosyal medyada övgü içerikleri eksik olmadı. Ülkemizde yaşanan sevinç, şimdi İngiliz taraftarların gelmesiyle taçlandı. Hull City’nin Premier Lig’e yükselmesiyle birlikte kutlamalar Antalya’ya taşındı.

Şanslı taraftarlar, Corendon Airlines’ın Hull City’e özel tasarladığı kaplan logolu uçak ile İngiltere’den Türkiye’ye geldi.

Şanslı taraftarlar, Corendon Airlines’ın Hull City’e özel tasarladığı kaplan logolu uçak ile İngiltere’den Türkiye’ye geldi.

Taraftarlar, Corendon Hotels & Resorts bünyesindeki Corendon Playa Kemer ve kısa süre önce kapılarını açan Corendon Hydros Club Kemer’de konaklayarak Akdeniz’in eşsiz atmosferini deneyimleme fırsatı elde etti.

Hull City’nin Premier Lig yolculuğu yalnızca sportif bir başarı hikâyesi değil; aynı zamanda İngiltere ile Türkiye arasında kurulan güçlü bağların da önemli bir simgesi oldu. Türk taraftarlar İngiltere'deki maçı izlemeye gitti, İngiliz taraftarlar ise maçın zaferini kutlamak için Türkiye'ye geldi.

Acun, iki ülke arasında adeta bir kültür elçisi rolü üstlendi.

Acun, iki ülke arasında adeta bir kültür elçisi rolü üstlendi.

Acun Ilıcalı, son 4 yıldır olduğu gibi bu yaz da Hull City taraftarlarını Türkiye’nin eşsiz güzellikleriyle buluşturmaya devam ediyor.

Yüzlerce Hull City taraftarı, Türkiye’nin eşsiz güzelliklerini keşfederken unutulmaz bir tatil deneyimi yaşıyor. Corendon Hotels & Resorts bünyesinde konaklayan taraftarlar, ülkemizin tadını çıkarıyor.

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Mira Hanım
Mira Hanım
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