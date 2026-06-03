Acun Ilıcalı İngiliz Taraftarları Bu Sene de Türkiye'de Ağırlıyor: 200 Taraftar Antalya'da!

Taraftarlar, Corendon Hotels & Resorts bünyesindeki Corendon Playa Kemer ve kısa süre önce kapılarını açan Corendon Hydros Club Kemer’de konaklayarak Akdeniz’in eşsiz atmosferini deneyimleme fırsatı elde etti.

Hull City’nin Premier Lig yolculuğu yalnızca sportif bir başarı hikâyesi değil; aynı zamanda İngiltere ile Türkiye arasında kurulan güçlü bağların da önemli bir simgesi oldu. Türk taraftarlar İngiltere'deki maçı izlemeye gitti, İngiliz taraftarlar ise maçın zaferini kutlamak için Türkiye'ye geldi.