Tapuda Nakit Para Dönemi Sona Eriyor

Yeni düzenleme kapsamında sistemin “bloke çek” veya emanet hesap mantığıyla işlemesi planlanıyor.

Buna göre alıcı, satış bedelini doğrudan satıcıya göndermek yerine sistemde oluşturulan güvenli hesaba aktaracak. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nde tarafların imzaları tamamlanıp mülkiyet devri resmileştiği anda, ödeme otomatik olarak satıcıya aktarılacak ve işlem sonuçlanmış olacak.

Öte yandan işlemin herhangi bir nedenle iptal edilmesi durumunda, bloke edilen bedel kesinti yapılmadan doğrudan alıcının hesabına iade edilecek.