Tapuda Nakit Para Dönemi Sona Eriyor

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.04.2026 - 18:45

Türkiye’de gayrimenkul alım satımında uzun süredir yaygın olan “elden nakit ödeme” dönemi 1 Temmuz 2026 itibarıyla tamamen kaldırılıyor. Peki yeni uygulama nasıl işleyecek, alıcı ve satıcıyı neler bekliyor? İşte detaylar…

Amaç işlem güvenliğini artırmak.

Ticaret Bakanlığı ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, gayrimenkul alım satım işlemlerinde yeni bir sistemi hayata geçiriyor.

1 Temmuz 2026 itibarıyla “elden nakit ödeme” uygulaması sona erecek. Yeni düzenlemenin temel amacı, işlem güvenliğini artırmak ve kayıt dışılığı azaltmak olarak öne çıkıyor.

Nakit para dönemi sona eriyor.

Ticaret Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü iş birliğiyle gayrimenkul alım satım süreçlerinde yeni bir düzenleme hayata geçiriliyor.

Buna göre 1 Temmuz 2026’dan itibaren gayrimenkul işlemlerinde nakit ödeme dönemi sona erecek. Uygulamanın, noterlerde araç satışlarında kullanılan sisteme benzer bir yapıda işlemesi planlanıyor; böylece ödemelerin daha güvenli ve kayıtlı bir şekilde gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Yeni sistem nasıl olacak?

Yeni düzenleme kapsamında sistemin “bloke çek” veya emanet hesap mantığıyla işlemesi planlanıyor.

Buna göre alıcı, satış bedelini doğrudan satıcıya göndermek yerine sistemde oluşturulan güvenli hesaba aktaracak. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nde tarafların imzaları tamamlanıp mülkiyet devri resmileştiği anda, ödeme otomatik olarak satıcıya aktarılacak ve işlem sonuçlanmış olacak.

Tapu işleminin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından tescil edilmesiyle birlikte, güvenli hesapta bekletilen tutar otomatik olarak satıcının hesabına aktarılacak.

Öte yandan işlemin herhangi bir nedenle iptal edilmesi durumunda, bloke edilen bedel kesinti yapılmadan doğrudan alıcının hesabına iade edilecek.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
