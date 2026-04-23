Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan "Şampiyon Galatasaray" Sözleri

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.04.2026 - 17:03

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aslantepe Vadisi Projesi Temel Atma Töreni’nde yaptığı konuşmada Türk sporu adına önemli bir yatırımın hayata geçirildiğini vurguladı. Bakan Bak, desteklerinin süreceğini belirterek şu ifadeleri kullandı: 'Türk sporu için, büyük Galatasaray için, şampiyon Cimbom için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz''

Osman Aşkın Bak açılış töreninde konuştu.

Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Aslantepe Vadisi Projesi’nin temel atma törenini gerçekleştirdi. Törene Osman Aşkın Bak, Davut Gül, Dursun Özbek, kulüp yöneticileri ve taraftarlar katıldı.

Törende konuşan Bakan Bak, yaklaşık 200 milyon dolarlık bir yatırımın Türk sporu açısından önemli olduğunu belirterek, projenin tamamlanması için birlikte çalışacaklarını ifade etti. Ayrıca genç sporculara, Galatasaray’a ve milli takımlara başarı dileklerini iletti.

"Büyük Galatasaray için, şampiyon Cimbom için..."

Osman Aşkın Bak, Türk sporu adına önemli bir yatırımın hayata geçirildiğini ve bu yöndeki çalışmaların süreceğini belirtti. Bakan Bak, “Tesisimiz hayırlı uğurlu olsun. Türk Sporu için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. Büyük Galatasaray için, şampiyon Cimbom için, Türkiye Milli Takımı için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. Buradan da milli takımımıza Dünya Kupası'nda başarılar diliyoruz. Her şey Türkiye için, büyüyen, gülüşen, güçlü Türkiye için diyorum. Tekrar tesisimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Enerji lazım, heyecan lazım.'' ifadelerini kullandı.

Osman Aşkın Bak'ın açıklamaları:

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
