Romanya Milli Takımında Lucescu'dan Sonra Başka Bir Efsane Göreve Geldi

Romanya Milli Takımında Lucescu'dan Sonra Başka Bir Efsane Göreve Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.04.2026 - 23:24

Romanya Futbol Federasyonu, kısa süre önce hayatını kaybeden teknik direktör Mircea Lucescu’nun ardından Romanya Milli Takımı’nın başına Gheorghe Hagi’yi getirdi.

Bugün imza töreni vardı.

Bugün imza töreni vardı.

Romanya Futbol Federasyonu, hayatını kaybeden Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu’nun yerine Gheorghe Hagi’nin getirildiğini açıkladı.

Casa Fotbalului’da düzenlenen imza töreninde, Federasyon Başkanı Răzvan Burleanu ile Gheorghe Hagi basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Hedefi EURO 2028...

Hedefi EURO 2028...

Răzvan Burleanu, Gheorghe Hagi ile 2030 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıklarken, temel hedefin UEFA Euro 2028’e katılmak olduğunu belirtti.

İmza töreninde konuşan Burleanu, 'Hagi'nin hedefi; İngiltere, İrlanda, İskoçya ve Galler'in ev sahipliği yapacağı EURO 2028'e katılmak ve bu yılın sonbaharında gerçekleşecek Milletler Ligi grubunu kazanmaktır.' ifadelerini kullandı.

Hagi ise, 'Romanya'yı bir kez daha temsil etmek bir onur, büyük bir sorumluluk. Bunu oyuncu olarak yaptım, umarım teknik direktör olarak da yaparım' dedi.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
