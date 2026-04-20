Romanya Milli Takımında Lucescu'dan Sonra Başka Bir Efsane Göreve Geldi

Răzvan Burleanu, Gheorghe Hagi ile 2030 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıklarken, temel hedefin UEFA Euro 2028’e katılmak olduğunu belirtti.

İmza töreninde konuşan Burleanu, 'Hagi'nin hedefi; İngiltere, İrlanda, İskoçya ve Galler'in ev sahipliği yapacağı EURO 2028'e katılmak ve bu yılın sonbaharında gerçekleşecek Milletler Ligi grubunu kazanmaktır.' ifadelerini kullandı.

Hagi ise, 'Romanya'yı bir kez daha temsil etmek bir onur, büyük bir sorumluluk. Bunu oyuncu olarak yaptım, umarım teknik direktör olarak da yaparım' dedi.