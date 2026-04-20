Galatasaray'da Victor Osimhen Konusunda Sevindirici Haberler Geldi

Galatasaray’ın Kemerburgaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda gözler tamamen Victor Osimhen üzerindeydi. Sakatlık sürecini geride bırakan 25 yaşındaki forvet, rehabilitasyon çalışmalarını tamamlayarak idmanın hem ısınma hem de taktik bölümlerinde takımla birlikte yer aldı.

Antrenmanı herhangi bir ağrı ya da sorun yaşamadan tamamlayan yıldız oyuncunun fiziksel olarak hazır görüntüsü teknik heyeti memnun etti. Bu gelişme, teknik direktör Okan Buruk’un planlarını güçlendirirken, şampiyonluk yarışının kritik dönemine girilirken hücum hattında önemli bir moral etkisi yarattı.