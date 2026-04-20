Galatasaray'da Victor Osimhen Konusunda Sevindirici Haberler Geldi

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.04.2026 - 19:55

Galatasaray’da sakatlığını geride bırakan Victor Osimhen, bugünkü idmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Yıldız golcünün yeniden forma giymeye hazır hale gelmesi teknik heyeti sevindirdi.

Sarı-kırmızılı taraftarların uzun süredir beklediği gelişme gerçekleşirken, Osimhen’in kısa süre içinde tam kapasiteyle sahalara dönerek takımın hücum gücüne yeniden katkı vermesi bekleniyor.

Reklam

Antrenmanın tamamında yer aldı.

Galatasaray’da sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan Nijeryalı forvet Victor Osimhen’den iyi haber geldi.

Sarı-kırmızılı kulübün yaptığı resmi bilgilendirmeye göre yıldız oyuncu, bugünkü antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışarak yeniden sahalara dönüş sürecinde önemli bir adım attı.

Uzun zaman sonra ilk kez ısınma ve taktik bölümünde yer aldı.

Galatasaray’ın Kemerburgaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda gözler tamamen Victor Osimhen üzerindeydi. Sakatlık sürecini geride bırakan 25 yaşındaki forvet, rehabilitasyon çalışmalarını tamamlayarak idmanın hem ısınma hem de taktik bölümlerinde takımla birlikte yer aldı.

Antrenmanı herhangi bir ağrı ya da sorun yaşamadan tamamlayan yıldız oyuncunun fiziksel olarak hazır görüntüsü teknik heyeti memnun etti. Bu gelişme, teknik direktör Okan Buruk’un planlarını güçlendirirken, şampiyonluk yarışının kritik dönemine girilirken hücum hattında önemli bir moral etkisi yarattı.

İlk resmi maçta görev verilmesi halinde oynayabilir.

Galatasaray’da tam saha antrenmanlara katılmaya başlayan Victor Osimhen’in, ilk resmi maçta kadroda yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.

Nijeryalı golcünün yeniden sahaya dönmesi, sarı-kırmızılı ekibin hücum planlarında önemli bir güç artışı olarak değerlendirilirken, takımın ofansif organizasyonlarında kilit rol üstlenmeye devam etmesi bekleniyor.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
