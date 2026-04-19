Rafa Silva'dan Mourinho'ya Altın Değerinde 3 Puan

Portekiz Süper Ligi’nin 30. haftasında oynanan Lizbon derbisi nefesleri kesti. Jose Mourinho yönetimindeki Benfica, deplasmanda Sporting Lizbon’u uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı. Bu sonuçla şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj yakalayan Benfica, puan tablosunda rakibini geride bırakıp ikinci sıraya yükseldi.

Taktik disiplinin ön planda olduğu mücadelede kırılma anları son dakikalarda yaşandı. Sporting, 90+1’de bulduğu golle öne geçtiğini düşündü ancak VAR incelemesi sonrası gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Bu kararın ardından moral kaybı yaşayan ev sahibi ekip karşısında sahneye çıkan Rafa Silva, 90+3. dakikada attığı golle Benfica’ya galibiyeti getirdi.