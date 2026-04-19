Rafa Silva'dan Mourinho'ya Altın Değerinde 3 Puan

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
Lizbon derbisinde kazanan Benfica oldu. Rafa Silva’nın 90+3’te attığı golle Sporting’i 2-1 mağlup eden Jose Mourinho’nun takımı, ligde ikinci sıraya yükseldi. Rafa Silva attığı golle Benfica'daki ikinci dönemine adım adım damga vurmaya başladı.

90+3'te galibiyet golü Rafa Silva'dan

Portekiz Süper Ligi’nin 30. haftasında oynanan Lizbon derbisi nefesleri kesti. Jose Mourinho yönetimindeki Benfica, deplasmanda Sporting Lizbon’u uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı. Bu sonuçla şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj yakalayan Benfica, puan tablosunda rakibini geride bırakıp ikinci sıraya yükseldi.

Taktik disiplinin ön planda olduğu mücadelede kırılma anları son dakikalarda yaşandı. Sporting, 90+1’de bulduğu golle öne geçtiğini düşündü ancak VAR incelemesi sonrası gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Bu kararın ardından moral kaybı yaşayan ev sahibi ekip karşısında sahneye çıkan Rafa Silva, 90+3. dakikada attığı golle Benfica’ya galibiyeti getirdi.

Mourinho'nun ekibi zirve hesaplarına devam etti.

Bu galibiyetle puanını 72’ye yükselten Benfica, maç fazlasıyla 71 puandaki Sporting’i geride bırakarak ikinci sıraya yerleşti. Jose Mourinho’nun ekibi, 76 puanla liderlik koltuğunda bulunan Porto’yu takibini sürdürürken derbi zaferiyle moral buldu.

Devre arasında takıma dönen Rafa Silva ise bu sezonki etkili performansını Lizbon derbisinde de gösterdi. Tecrübeli oyuncu, galibiyeti getiren golü atarak Benfica hücum hattındaki kilit rolünü bir kez daha ortaya koydu ve taraftarların büyük beğenisini kazandı.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
