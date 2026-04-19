Voleybol Sultanlar Ligi'nde Şampiyon Fenerbahçe'yi Yenen Vakıfbank Oldu

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.04.2026 - 21:21

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi nefes kesen bir finalle buluyor. 2-2'ye gelen VakıfBank-Fenerbahçe Medicana serisinin son maçı, sezonun şampiyonunu belirledi.

Serinin ilk maçında VakıfBank, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. İkinci maçta ise Fenerbahçe deplasmanda rakibini 3-1 yenerek seriyi eşitledi. Üçüncü maçta VakıfBank evinde 3-1 kazanarak yeniden öne geçti ve serinin dördüncü maçını Fenerbahçe altın sette 3-2 kazanarak yeniden seriyi eşitledi.

Son maçta ise kazanan 3-1'lik maç sonucuyla Vakıfbank oldu. Bu sonuç aynı zamanda Vakıfbank'ı şampiyonluğa da taşıdı. 

Reklam

Tüm seri gibi son maç da büyük heyecan sahne oldu.

İlk set büyük bir rekabete sahne oldu ve Fenerbahçe 25-23 önde kapattı. 

İkinci  set ise 56 sayıyla tamamlandı kazanan taraf ise 29-27'lik sonuçla Vakıfbank'tı. 1-1'e gelen maçta üçüncü set hayati önem taşıyordu.

Vakıfbank maça ağırlığını koydu.

1-1'e gelen maçta 3 ve 4.setlerde Vakıfbank maça ağırlığını hissettirdi. 3.seti 25-20 kazanan Vakıfbank maçı 2-1'e getirerek 4.set öncesi büyük bir avantaj yakaladı. 4.sette de hata yapmayan taraf Vakıfbank'tı. 

Vakıfbank seti 25-19; maçı da 3-1 kazanarak şampiyon oldu.

Reklam

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Reklam
