Voleybol Sultanlar Ligi'nde Şampiyon Fenerbahçe'yi Yenen Vakıfbank Oldu

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi nefes kesen bir finalle buluyor. 2-2'ye gelen VakıfBank-Fenerbahçe Medicana serisinin son maçı, sezonun şampiyonunu belirledi.

Serinin ilk maçında VakıfBank, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. İkinci maçta ise Fenerbahçe deplasmanda rakibini 3-1 yenerek seriyi eşitledi. Üçüncü maçta VakıfBank evinde 3-1 kazanarak yeniden öne geçti ve serinin dördüncü maçını Fenerbahçe altın sette 3-2 kazanarak yeniden seriyi eşitledi.

Son maçta ise kazanan 3-1'lik maç sonucuyla Vakıfbank oldu. Bu sonuç aynı zamanda Vakıfbank'ı şampiyonluğa da taşıdı.

