Gençlerbirliği - Galatasaray Maçına Damga Vuran Ofsayt Kararını Eski Hakemler Yorumladı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.04.2026 - 17:55

Trendyol Süper Lig’de Galatasaray’ın Gençlerbirliği’ni 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada Leroy Sane’nin iptal edilen golü gündemin merkezine oturdu. Tartışmalı pozisyonlar, eski hakemler tarafından Trio programında masaya yatırıldı.

Galatasaray dün gece Ankara deplasmanındaydı.

Ankara'da Gençlerbirliği'ne konuk olan sarı kırmızılılar erken gollerle öne geçse de maç sonunda Gençlerbirliği'nin baskısını ciddi şekilde hissetmişti. 

Okan Buruk maç sonunda '60.dakikada biten maçı Riva'dan gelen kararla devam ettirdiler' demişti. 

60.dakikadaki iptal edilen gol ise günün en çok konuşulan pozisyonu oldu.

60.dakikda maç 3-0 olmuştu...

Sallai'nin ortasında Leroy Sane topu ağlarla buluşturdu. Ancak golün ardından hakem VAR kontrolünü bekledi. Uyarı sonrası izleyerek golün ofsayt olduğunu söyleyerek iptal etti. Hakem yorumcuları da bu konuda önemli eleştirilerde bulundu.

beIN Sports'taki Trio programı yorumcuları maçın hakemini ve VAR ekibini eleştirdi:

Bahattin Duran: VAR müdahalesi çok yanlış. Açık bir hata olması lazım ki VAR müdahale etsin.

Deniz Çoban: Prensip belli. Dakikalarca kontrol edip hakemi davet ediyorsanız bunu yarım dakika içerisinde yaparsınız. Maalesef VAR müdahaleleri çok ciddi hatalar yapılıyor. Sahada bile ofsayt değil. İnsanların yanıldığı şey her pozisyon için hakem kenara çağrılmaz. Hakemler sahada çok yanlış bir karar verirse VAR müdahale edecek.

Bülent Yıldırım: Türkiye'de bu yanlış uygulanıyor. Bu pozisyonda golü vereceksiniz. Top aktif olarak arkaya gidiyor. Yardımcı hakem golü vermişse gol geçerli sayılır. Sistem şüpheli şekilde uyarı veriyor. Burada kimse ofsayt beklemiyor. VAR müdahalesi yanlış. Gol kararı verilmeliydi. Çizgiyi anlamakta zorlandım. Tartışmanın anlamı yok.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
