Trump'ın Ekibinden Akıllara Durgunluk Verecek Teklif: "İran Yerine İtalya Gelsin"

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.04.2026 - 21:06

Donald Trump’ın özel temsilcisi Paolo Zampolli, 2026 Dünya Kupası’na ilişkin dikkat çekici bir öneri ortaya attı.

Zampolli, 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında İran’ın turnuvadan çıkarılarak yerine İtalya’nın dahil edilmesini, Gianni Infantino ve Trump’a ilettiğini söyledi.

Infantino'ya önerdiler.

Donald Trump’ın özel temsilcisi Paolo Zampolli, 2026 FIFA Dünya Kupası için dikkat çekici bir öneri gündeme getirdi.

Financial Times’a konuşan Zampolli, İran yerine İtalya’nın turnuvaya dahil edilmesini hem Donald Trump hem de Gianni Infantino’ya önerdiğini doğruladı.

Zampolli açıklamasında, “Trump’a ve Infantino’ya, Dünya Kupası’nda İran’ın yerine İtalya’nın alınmasını önerdiğimi doğruluyorum. İtalya doğumluyum ve Azzurri’yi ABD’nin ev sahipliği yaptığı turnuvada görmek bir rüya olurdu. Dört şampiyonluğu olan bir takım olarak bunu hak ediyorlar” ifadelerini kullandı.

Trump da dile getirmişti.

Paolo Zampolli’nin açıklaması, Gianni Infantino’nun geçtiğimiz hafta İran milli futbol takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılımının beklendiğini söylemesinin ardından geldi.

Turnuva, 11 Haziran–19 Temmuz tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika ortak ev sahipliğinde düzenlenecek.

Öte yandan Donald Trump, Mart ayında yaptığı açıklamada İran Milli Takımı’nın turnuvaya katılımına olumlu yaklaşsa da, güvenlik endişelerine de dikkat çekerek konunun belirsizliğini koruduğunu ifade etmişti.

İran maçlarını ABD'de oynamak istemiyor.

İran milli futbol takımının grup aşamasında Belçika milli futbol takımı, Yeni Zelanda milli futbol takımı ve Mısır milli futbol takımı ile karşılaşması planlanıyor. Maçların Seattle ve Los Angeles’ta oynanması öngörülüyor.

İran milli futbol takımı daha önce maçların Meksika’ya alınmasını talep etmiş ancak bu istek FIFA tarafından reddedilmişti.

Öte yandan İtalya milli futbol takımı, play-off aşamasında Bosna-Hersek milli futbol takımına mağlup olarak son 3 FIFA Dünya Kupası’na katılamadı.

İtalya milli futbol takımı, 4 şampiyonlukla turnuva tarihinde Brezilya milli futbol takımının ardından en fazla kupa kazanan ikinci ülke konumunda bulunuyor.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
