Trump'ın Ekibinden Akıllara Durgunluk Verecek Teklif: "İran Yerine İtalya Gelsin"

Donald Trump’ın özel temsilcisi Paolo Zampolli, 2026 FIFA Dünya Kupası için dikkat çekici bir öneri gündeme getirdi.

Financial Times’a konuşan Zampolli, İran yerine İtalya’nın turnuvaya dahil edilmesini hem Donald Trump hem de Gianni Infantino’ya önerdiğini doğruladı.

Zampolli açıklamasında, “Trump’a ve Infantino’ya, Dünya Kupası’nda İran’ın yerine İtalya’nın alınmasını önerdiğimi doğruluyorum. İtalya doğumluyum ve Azzurri’yi ABD’nin ev sahipliği yaptığı turnuvada görmek bir rüya olurdu. Dört şampiyonluğu olan bir takım olarak bunu hak ediyorlar” ifadelerini kullandı.